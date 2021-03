Tổ chức lắc tài xỉu, 36 bị cáo chia nhau 71 năm tù

Sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm, chiều 22/3 TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Bình (còn gọi là Bình Bá Hộ, 37 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 35 bị cáo khác mức án 71 năm 6 tháng tù. Trong đó, Bình lĩnh 4 năm tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”, các bị cáo còn lại lĩnh từ 1 - 3 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”.

36 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 20/3/2020, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an An Giang, bất ngờ ập vào bắt quả tang bị cáo Bình cùng các đồng phạm đang tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài, xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà bà Bùi Thị Năm (thuộc Tổ 22, ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Tại hiện trường, lực lượng thu giữ trên 200 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và nhiều tang vật liên quan khác.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 10/3 - 20/3/2020, Bình cùng các đồng phạm tổ chức lắc tài, xỉu ăn thua bằng tiền mỗi đêm cho khoảng 40 người tham gia và được chia thành 2 - 3 ca. Qua đó, thu lợi khoảng 48,5 triệu đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Bình phân công các đồng phạm chia thành 3 nhóm làm nhiệm vụ cảnh giới tại các lối đi vào sòng bạc; đưa đón các nhà cái và những con bạc đến chơi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án nêu trên. Đồng thời, phạt bổ sung 450 triệu đồng đối với các bị cáo.

Tác giả: KIM HÀ - TIẾN TẦM

Nguồn tin: Báo Tiền phong