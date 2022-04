TNGT liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Phòng CSGT Lâm Đồng cho biết, vào lúc khoảng 15h30 ngày 30/4, trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe ôtô và 3 xe môtô khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe ôtô 7 chỗ BKS 61A- 578.86 do Đào Sơn Hải (SN 1981, ngụ phường An Lạc A, TP Thủ Đức) điều khiển di chuyển hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt.

Tới vị trí trên, do không làm chủ được tốc độ, đường trơn trượt do mưa nên xe ô tô 7 chỗ đã tông vào ba xe môtô đang đi cùng chiều phía trước, gồm xe BKS 77C1- 853.90 do anh Phan Nhật Trường (SN 2000, ngụ phường Tam Phú, TP Thủ Đức); xe BKS 49H1- 278.05 do anh Trần Trung Kiên (SN 2000, ngụ xã Lộc An, TP Bảo Lộc) và xe môtô BKS 49G1- 659.65 chở theo 2 người là chị Lê Thị Kính (SN 1987, ngụ xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, Đắc Nông) và chị Đinh Thị Hạnh (SN 1995, xã Lộc Nga, TP Nảo Lộc).

Ba xe môtô trên bị xe ôtô 7 chỗ tông từ phía sau, đẩy vào đuôi xe tải đông lạnh BKS 63C- 151.90 do tài xế Trịnh Quang Thắng (SN 1991, ngụ xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển đang đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, chị Lê Thị Kính và chị Đinh Thị Hạnh tử vong tại chỗ.

Được biết, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, thời tiết tại Lâm Đồng xảy ra mưa dầm nhiều ngày qua. Lúc xảy ra tai nạn, đoạn qua đèo Bảo Lộc xuất hiện mưa lớn.

Theo người dân, do trời mưa khuất tầm nhìn, đường trơn nên các tài xế chủ quan, không làm chủ tốc độ, gây TNGT.

Ngay khi tai nạn xảy ra, Trạm cảnh sát Maragui điều tiết giao thông nên không có tình trạng tắc đường.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng, điều tiết các phương tiện trật tự lưu thông qua đèo Bảo Lộc, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Tác giả: Văn Tư

Nguồn tin: atgt.vn