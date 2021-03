Tình tiết mới vụ người đàn ông gốc Việt bị bắn chết ở California

Cảnh sát thành phố San Jose hôm 18/3 đã công bố đoạn băng giám sát mới trong vụ người gốc Việt 55 tuổi tên Thu Nguyen bị bắn chết vào tuần trước, Fox đưa tin.

Một nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết các nghi phạm có thể tìm cách đánh cắp bộ lọc khí thải trên xe ôtô của nạn nhân. Khi ông Thu Nguyen chạy ra khỏi nhà để tìm cách ngăn vụ trộm, một trong các nghi phạm đã nổ súng.

Bộ lọc khí thải trên ôtô chứa các kim loại quý gồm bạch kim và Paladi, có giá trị cao hơn hơn cả vàng. Thời gian qua, hàng trăm vụ đánh cắp bộ phận xe ôtô này đã xảy ra ở khu vực quanh San Francisco và San Jose.

Nghi phạm tẩu thoát trên chiếc xe BMW 3 series màu bạc hoặc xanh sáng. Ảnh: Cảnh sát San Jose.

"Điều xảy ra thật đau lòng. Tôi hiểu sự giận dữ của mọi người khi xe của họ bị phá hoại. Nhưng lời khuyên của chúng tôi là đừng đối đầu với bọn trộm. Điều đã xảy ra (với ông Thu Nguyen) là trường hợp xấu nhất", Christian Camarillo, cảnh sát San Jose, nói.

Cảnh sát San Jose đã đưa ra giải thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ các nghi phạm.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy các nghi phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường trên một chiếc ôtô BMW 3 series màu xanh sáng hoặc bạc. Chiếc xe này có đặc điểm nhận dạng là đèn hậu, cửa kính bên trái và kính chắn gió bị hư hỏng.

Một số thành viên trong cộng đồng người Việt ở San Jose cho biết người Việt dễ trở thành mục tiêu các vụ trộm cắp, tấn công bởi họ thường không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù.

"Lên tiếng, ngăn vụ việc tương tự xảy ra, đồng nghĩa tự bảo vệ bản thân", Anthony Le, thành viên một tổ chức bảo vệ quyền lợi của người gốc Việt tại Mỹ, nói.

