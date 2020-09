Tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TW; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh cùng các nhà khoa học; đại diện dòng họ, gia đình đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và đồng chí Lê Hồng Phong.

Toàn cảnh buổi lễ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vĩnh, sinh năm 1910, trong một gia đình viên chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham gia hoạt động cách mạng ở quê hương Nghệ An khi mới 16 tuổi.Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai hoạt động cách mạng sôi nổi, xuất sắc ở Trung Quốc, Liên Xô; trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của Nam Bộ, của Sài Gòn – Chợ Lớn và oanh liệt ngã xuống trên mảnh đất này khi mới 31 tuổi. Nguyễn Thị Minh Khai được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng, tôn vinh vào bậc “tiên liệt” cách mạng, và Người đã khẳng định “máu xương của các bậc tiên liệt đã thấm nhuần gốc rễ của Đảng ta, làm cho cây nó càng vững, ngành nó càng to và kết quả khai hoa ngày càng rực rỡ”. Với 31 tuổi đời, 15 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai để lại cho chúng ta những bài học hết sức quý giá. Đó là là tấm gương hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Bầu nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn dành cho Đảng, vì độc lập Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhắn nhủ: ôn lại quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải luôn nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản. Kiên trì học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Học tập và noi gương đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và các bậc cách mạng tiền bối khác, chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình, độc lập của dân tộc, bảo vệ Đảng và thành quả của cách mạng. Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong đó công tác cán bộ là khâu then chốt, điểm đột phá.

"Không ngừng phát huy ý chí và khát vọng vươn lên vươn lên mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, trở ngại, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội; Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, con người Nghệ An, bảo đảm an sinh xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc. Trước mắt, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; tiếp tục cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid 19" - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đại diện thế hệ trẻ Nghệ An phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”, đã có 41 báo cáo, tham luận tham gia, tập trung làm sáng tỏ 3 nội dung chủ yếu: đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai – nữ cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; tấm gương cộng sản kiên trung, bất khuất, tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và Nguyễn Thị Minh Khai – người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Hội thảo đã làm phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng thời, cũng là giúp mỗi người hiểu hơn, tự hào hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất và người Nghệ An. Đây sẽ là những dữ liệu lịch sử hết sức quý báu của Đảng, nhà nước và của tỉnh Nghệ An phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tác giả: Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An