Tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển

Quang cảnh cuộc họp

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Tạo điều kiện và đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, có 6 nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp đã được giải quyết, 9 nội dung kiến nghị mới.

Cụ thể, 6 nội dung kiến nghị đã được giải quyết gồm: Công ty CP Tổng hợp vật liệu Trường An và Công ty CP Đầu tư xây dựng 379 đề nghị giải phóng mặt bằng diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm tại khu A – Khu công nghiệp Nam Cấm. Công ty CP Hùng Hưng kiến nghị chỉ truy thu tiền thuê đất của doanh nghiệp trên phần diện tích 600m2 trong thời gian từ năm 2013 đến tháng 3/2017. Công ty TNHH Văn Minh kiến nghị không thu tiền thuê đất đối với Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, chung cư, nhà liền kề cao cấp tại xã Nghi Phú, TP Vinh trong thời gian tuyến đường 72m chưa thông tuyến, do không có đường vào dự án để triển khai xây dựng. Công ty CP Xây dựng 16 Vinaconex kiến nghị về việc giải quyết các sai phạm về thu tiền sử dụng đất tại Dự án Khu nhà ở liền kề tại phường Trường Thi, TP Vinh.

Công ty xăng dầu Nghệ An đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Nghi Lộc có phương án hoàn trả lại số tiền cho Công ty do đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu đất đã được cấp theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để thực hiện Dự án Cửa hàng xăng dầu Nghi Phong. Công ty cổ phần may Minh Anh – Đô Lương kiến nghị UBND tỉnh cho thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hiện trường Dự án nhà máy may Minh Anh – Đô Lương tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương để xác định phần diện tích thu tiền chậm tiến độ đối với dự án, tham mưu UBND tỉnh quyết định số liệu cụ thể diện tích chậm tiến độ, tạo điều kiện và đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Chủ tịch Hội doanh nghiệp tiêu biểu Trần Anh Sơn đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh đối với các doanh nghiệp; đồng thời, mong các sở, ngành tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Đình Tiến đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện giải quyết một phần diện tích đất để xây dựng trụ sở làm việc của Hiệp hội

Các nội dung kiến nghị mới gồm: Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan khi làm thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực mà cửa hàng xăng dầu không xây dựng mới hoặc không cải tạo mở rộng, không có biến động về đất đai thì không cần cung cấp các hồ sơ đã có khi đăng ký lần đầu. Công ty CP Tàu quốc và xây lắp Nghệ An đề nghị các sở, ban, ngành liên quan xem xét, điều chỉnh giá thuê đất cho hợp lý thực tế giá trị khu đất đã được quy định mức giá đất tại bảng đấu giá TP Vinh giai đoạn 2020 – 2024. Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét có quyết định bàn giao tài sản hạ tầng KCN Nam Cấm cho Công ty để Công ty có cơ sở thực hiện phương án kinh doanh hạ tầng nhằm thu hồi nguồn vốn nhà nước đã đầu tư và tái đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư. Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan đề nghị Cục Hải quan, Cục Thuế Nghệ An sớm có các văn bản hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp thực hiện và được thụ hưởng mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định RCEP.

Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kiến nghị triển khai nhanh việc hoàn thành bến cá mới cùng các hạ tầng liên quan để sớm di dời toàn bộ tàu cá của ngư dân đang neo đậu trong khu vực Cảng Cửa Lò để ổn định tình hình an ninh trên bến cảng, đảm bảo an toàn hàng hải, phù hợp với quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh cảng biển; bố trí quy hoạch vùng đổ vật chất sau khi nạo vét để thuận lợi cho việc duy tu và khai thác cảng biển, phục vụ tốt hơn cho tàu ra vào cảng, nhất là các tàu có tải trọng lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, có một số kiến nghị liên quan đến thủ tục đầu tư, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản...

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng trả lời nội dung kiến nghị giải phóng mặt bằng khu A – KCN Nam Cấm bị người dân tái lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp

Các kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp, doanh nhân đã được các sở, ngành, địa phương liên quan... trực tiếp trả lời, làm rõ một số vấn đề liên quan.

Về nội dung kiến nghị giải phóng mặt bằng phần diện tích đất đang bị người dân tái lấn chiếm tại khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng cho biết: UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1794/UBND-TNMT ngày 21/7/2022 trả lời cụ thể như sau: Hiện nay, việc triển khai giải phóng mặt bằng để giao cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, không thể đền bù cho từng dự án riêng lẻ. UBND huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí khoảng 42,99 tỷ đồng (từ ngân sách tỉnh hoặc ứng trước nhà đầu tư) để bồi thường. Sau khi bố trí đủ kinh phí, UBND huyện sẽ tập trung vận động nhân dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng; trường hợp các hộ dân không đồng thuận, UBND huyện sẽ xây dựng phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công. Đồng thời, có phương án thay thế tuyến đường dân sinh cũ hoặc điều chỉnh cho đấu nối tuyến đường số 02 trong Khu A rộng 36m với xóm Bình Thuận để trở thành con đường vừa phục vụ khu công nghiệp vừa làm đường dân sinh để thay thế tuyến đường dân sinh hiện trạng.

Về phương án thay thế đường dân sinh nối từ Quốc lộ 1A đến khu dân cư xóm Bình Thuận, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An khảo sát, thống nhất kết nối tuyến đường NB trong quy hoạch Khu A, KCN thay thế đường dân sinh. Hiện nay, đang thực hiện quyết toán giai đoạn 1.

Đối với nội dung kiến nghị về bàn giao tài sản hạ tầng KCN Nam Cấm, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý theo Thông báo kết luận số 147/TB-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giao tài sản hạ tầng của KCN Nam Cấm; giao Ban quản lý KKT Đông Nam và các sở, ngành tạo điều kiện để Công ty sớm hoàn thiện các thủ tục...

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện theo tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, tuy có những vướng mắc, khó khăn, nhưng tình hình phát triển chung của tỉnh hết sức tích cực, xu hướng phục hồi của tỉnh rất mạnh. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 9 tháng ước tăng 9,23%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm này ước đạt 15.730 tỷ đồng, bằng 104,9% dự toán. Trong 9 tháng năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An được lọt vào tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD. Bức tranh của Nghệ An sáng là nhờ sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp vào kết quả phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển nói chung và phát triển kinh tế nói riêng.

Chia sẻ với những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt, đặc biệt là những tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong thời gian vừa qua luôn có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp. Tỉnh đã tập trung ban hành các cơ chế chính sách như Nghị quyết 05, Nghị quyết 03, Nghị quyết 12; các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành được UBND tỉnh quan tâm thực hiện. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ, trong đó có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, chính sách tín dụng...

Các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, hoạt động kết nối thị trường cũng được tỉnh quan tâm. Đặc biệt, trong đầu tháng 9, tỉnh phối hợp với VCCI tổ chức Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2021 và tìm giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong giai đoạn tới...

Với tinh thần “bàn để giải quyết chứ không phải bàn để giải thích”, “giảm giải thích, giải trình, tăng giải quyết, giải pháp”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm và tăng cường thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trên môi trường số, thúc đẩy, cải thiện thủ tục trong giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, mục tiêu phát triển của tỉnh là rất lớn, vai trò của các doanh nghiệp rất quan trọng, “doanh nghiệp phát triển thì tỉnh phát triển, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, doanh nghiệp mạnh thì tỉnh mạnh”. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp cải thiện thủ tục hành chính hỗ trợ cho các doanh nghiệp; tìm các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ để các doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi nhất, thu hút được nhiều doanh nghiệp về địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đến với tỉnh đều được tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, VCCI, các Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục nắm bắt, đề xuất với tỉnh tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp, theo sát công việc cần xử lý. Sở KH&ĐT là đầu mối tổng hợp, phối hợp với các ngành báo cáo với tỉnh và có sự phản hồi cho các doanh nghiệp được biết, nắm bắt kịp thời để các nội dung doanh nghiệp kiến nghị được giải quyết nhanh nhất. Các ngành quan tâm đến việc tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của ngành, lĩnh vực để đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ, “đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có trách nhiệm giải quyết các nội dung của doanh nghiệp”. Nâng cao tính minh bạch trong xử lý các nội dung liên quan đến doanh nghiệp, đẩy mạnh giải quyết trên môi trường số, hạn chế tiếp xúc trực tiếp; xử lý nghiêm công chức gây phiền hà, khó dễ cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, tiếp tục duy trì cuộc họp giao ban đối với Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh làm đầu mối, kết nối các doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh; khi có vướng mắc đột xuất thì tham mưu tổ chức cuộc họp để giải quyết ngay, dứt điểm…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn