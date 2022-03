Tìm thấy thi thể nam thanh niên rơi xuống sông Bùng trưa nay

Trưa ngày 6/3, thông tin từ Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An cho biết: Lực lượng của đơn vị vừa vớt được thi thể nam thanh niên dưới sông Bùng ở huyện Diễn Châu.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ triển khai tìm kiếm nạn nhân

Theo đó, vào hồi 22h20’ ngày 5/3/2022, Trung tâm thông tin chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có nạn nhân mất tích tại khu vực sông Bùng (thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng phối hợp triển khai tìm kiếm người mất tích.

Theo thông tin từ người dân sống gần cầu cho biết: Tối ngày 5/3/2022, người dân nghe tiếng va chạm mạnh trên cầu Bùng.

Khi lại gần xem thì thấy một chiếc xe máy đổ ở trên cầu, không thấy người đâu.

Nghi ngờ có người gặp nạn rồi rơi xuống sông, người dân đã điện báo tin lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, ghi nhận có một chiếc xe máy trên cầu, một đôi dép nổi trên sông.

Đến lúc 10h56’ trưa ngày 6/3, lực lượng cứu nạn cứu hộ vớt được thi thể của 1 nam thanh niên.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (SN 2000, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu).

Tác giả: Sỹ Hòa - Chu Minh

Nguồn tin: atgt.vn