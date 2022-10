Tìm lai lịch người bốc cháy giữa phố đi bộ mới khánh thành ở Bình Dương

Sáng 5-10, một lãnh đạo Công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết công an đang xác minh nhân thân của một người đàn ông tử vong do tự thiêu.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ đêm 4-10, người dân bất ngờ thấy lửa bốc lên ngùn ngụt ở vỉa hè đường Bạch Đằng (phố đi bộ bên sông Sài Gòn), đoạn gần cầu Phú Cường.

Họ chạy đến thì phát hiện một người đàn ông đang bốc cháy, nằm bất động trên vỉa hè nên lao vào dập lửa. Lửa tắt, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

"Đến thời điểm này vẫn chưa xác định được lai lịch của người đàn ông này, hiện cũng không có bất kỳ giấy tờ nào để lại"- lãnh đạo Công an phường Phú Cường thông tin.

