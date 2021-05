Tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines bị chỉ trích nặng nề vì chê khu cách ly đơn sơ, ví von "bị đối xử như tội phạm"

Mới đây, trên MXH đã lan truyền clip được cho là của một nữ tiếp viên hàng không thuộc hãng Vietnam Airlines kể về trải nghiệm đi cách ly với nội dung chê bai khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Cụ thể, nữ tiếp viên này đã đăng tải lên TikTok của mình một video dài 60 giây thuật lại toàn cảnh câu chuyện cách ly "nhớ đời" của bản thân. Theo lời kể của nữ tiếp viên hàng không, vào khoảng đầu tháng 5 vừa qua, cô đã tham gia phục vụ trên một chuyến bay gọi là "định mệnh" khi trong số hành khách có người dương tính với Covid-19 và phải tới 6 ngày sau mới phát hiện ra.

Tự nhận mình là người có "tinh thần tự giác cao", nữ tiếp viên lập tức liên hệ với y tế phường nơi cư trú để khai báo. Tuy nhiên, hàng loạt các thủ tục sau đó khiến cô cảm thấy mình... "bị đối xử như tội phạm".

Nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines chê bai khu cách ly (Nguồn: Biến Hà Nội)

"Ngay từ thời khắc đó, mình cảm thấy bị đối xử như tội phạm, bị tước hết mọi quyền công dân luôn. Y tế phường ngay lập tức điều xe cứu thương chở L. đi tập trung ngay như là sợ L. sẽ bỏ trốn mặc dù L. là người chủ động khai báo. Mình không biết được mình sẽ bị chở đi đâu đâu mọi người", nữ tiếp viên nói.

Chưa dừng lại ở đó, khi được đưa đến khu cách ly, nữ tiếp viên này tiếp tục dùng những từ khá nặng nề để miêu tả về cơ sở vật chất của nơi này. Cô cho rằng giường ngủ nhìn muốn "rớt tim ra ngoài" vì quá đơn sơ, dễ rơi xuống đất lúc trở mình. Nhà vệ sinh cô phải dùng chung với 4 F1 cùng phòng cũng như cả tầng lầu. Bên cạnh đó, cô còn khóc suốt mấy ngày đầu do lo sợ cho an toàn của bản thân khi vẫn phải ở chung và tiếp xúc với các F1 khác.

"Suốt mấy ngày đầu L. khóc nhiều lắm, vì lo sợ đến sự an toàn của bản thân. Bởi vì L. cách ly và dùng chung với các F1 tiếp xúc cận khác. Lâu lâu lại thấy F1 bên cạnh khác chuyển thành F0 được đưa đi trong tiếng hú ò í e và lâu lâu lại thêm F1 khác chưa xét nghiệm được chuyển vào", nữ tiếp viên chia sẻ tiếp.

Cô chụp lại hình ảnh trong khu cách ly và cho rằng nơi đây quá đơn sơ, khiến cô khóc nhiều ngày liền vì lo sợ

Sau khi được đăng tải, đoạn clip của nữ tiếp viên đã gây ra một làn sóng phản đối, chỉ trích và ném đá gay gắt từ cư dân mạng.

Ai nấy đều cho rằng hành động của cô chẳng khác nào đang phủ định cố gắng đẩy lùi dịch bệnh của lực lượng y tế cũng như cả nước. Bên cạnh đó, rõ ràng cách ly tập trung không thể nào đảm bảo điều kiện "sướng như ở nhà" được, việc đòi hỏi quá đáng lúc này là không chỉ là vô duyên mà còn là thiếu suy nghĩ.

Theo tìm hiểu, nữ tiếp viên chủ nhân của đoạn clip gây tranh cãi này chính là P.L - tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines. Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, cô đã âm thầm khóa tài khoản TikTok cá nhân lại.

Được biết nữ tiếp viên đang gây tranh cãi ở trên không phải ai khác mà chính là P.L - tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines

Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, nữ tiếp viên đã âm thầm khóa trang TikTok của mình

