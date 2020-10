Tiếp bài “Dưới áp lực của dư luận, dàn xe có dấu hiệu quá tải “chui lọt” cửa khẩu bị cảng Cửa Lò trục xuất”: Cơ quan chức năng vào cuộc

Cụ thể, ngày 30/9, Sở Giao thông vận tải Nghệ An có Văn bản số 3225/SGTVT-TTr gửi Cục quản lý đường bộ II đề nghị đơn vị này tăng cường kiểm soát tải trọng xe ô tô trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 46, Quốc lộ 46C.

Văn bản Sở GTVT Nghệ An gửi Cục quản lý đường bộ II

Lý do được Sở GTVT Nghệ An nêu tại Văn bản số 3225/SGTVT-TTr là bởi: “Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tình trạng xe ô tô chở khoáng sản từ Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Cảng Cửa Lò lưu thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 46, Quốc lộ 46C (đường ven sông Lam)… có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đang làm việc với đại diện Xí nghiệp Xếp dỡ Cửa Lò – Cảng Nghệ Tĩnh

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An kính đề nghị Cục quản lý đườn bộ II tăng cường chỉ đạo kiểm tra xử lý đối với các phương tiện nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định”.

Đồng thời, Sở GTVT khẳng định, sẽ chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với Cục Quản lý đường bộ II trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tiến hành làm việc trực tiếp với đơn vị quản lý Cảng Cửa Lò, yêu cầu kiểm soát nghiêm tải trọng, khổ giới hạn đối với các phương tiện hoạt động ra, vào cảng theo quy định.

Kiểm tra thực tế tại bến cảng

Được biết, sáng 30/9/2020, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã làm việc với Xí nghiệp Xếp dỡ Cửa Lò – Cảng Nghệ Tĩnh để xác minh thông tin xe ô tô chở quá tải trọng về Cảng Cửa Lò.

Trước đó, ngày 29/9/2020, Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử đã có bài phản ánh, thời gian qua, dư luận phản ánh nhiều về tình trạng các xe chở hàng có dấu hiệu quá tải đi từ nước bạn Lào sang nước ta qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Theo đó, hàng loạt xe tải “khủng” với các loại biển số Việt Nam cũng như Lào qua Cửa khẩu quôc tế Cầu Treo rồi xuất phát về cảng Cửa Lò.

Biên bản làm việc với Xí nghiệp Xếp dỡ Cửa Lò – Cảng Nghệ Tĩnh

Theo đó, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, các xe tải này lần lượt nối đuôi nhau xuôi theo Quốc lộ 8A. Tuy nhiên, khi về đến địa phận huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) thì các xe tỏa đi theo các hướng khác nhau. Có xe đi theo hướng xuống Quốc lộ 1A, qua cầu Bến Thủy, đi theo đường sinh thái ven sông Lam rồi lên Quốc lộ 46 để về cảng Cửa Lò. Một số tài xế khác lại chọn cung đường mới là rẽ vào Quốc lộ 15A về xã Nam Kim (huyện Nam Đàn) rồi đi theo đường chống lũ về cầu Yên Xuân, xuống đường 12/9 xong rẽ vào đường tránh TP Vinh về Quốc lộ 46 rồi đi xuống cảng. Theo ghi nhận của PV, các xe này về đến cảng khoảng 10 đến 11h đêm hoặc có thể là từ 2 đến 4h sáng hôm sau. Các xe này vào cảng rồi lần lượt tập kết ngay ngắn tại bến cảng Cửa Lò để chờ trời sáng sẽ tiến bốc hành dỡ hàng.

Các xe chở quặng sắt có dấu hiệu quá tải không chịu lên cân tải trọng tại cảng Cửa Lò bị "trục xuất"

Tại thời điểm PV có mặt tại cảng Cửa Lò vào sáng sớm ngày 28/9, chúng tôi ghi nhận có hàng loạt xe tải của nhiều hãng khác nhau đang đậu tại các bến cảng. Trong đó, phải kể đến dàn xe mang lô gô “Hoành Sơn” thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn (địa chỉ phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Tại thời điểm nêu trên, có hàng chục chiếc xe tải đang đầy ắp quặng sắt mang lô gô của đơn vị này. Trong đó có 6 chiếc mang các BKS 38C-04758, 38C-11024, 38C- 04159, 38H-00003, 38C-11156, 38C-06108 chở quặng sắt có dấu hiệu chở quá tải trọng.

Sau khi PV phản ánh với cảng Cửa Lò thì lãnh đạo cảng này đã yêu cầu chủ hàng tiến hành đưa các xe lên bàn cân xác định tải trọng. Tuy nhiên, 6 chiếc xe có dấu hiệu quá tải nói trên đã cố tình không tuân thủ, các tài xế đóng cửa xe bỏ đi nơi khác. Cực chẳng đã, cảng Cửa Lò đã buộc phải “trục xuất” những chiếc xe nói trên ra khỏi cảng này.

Công tác kiểm soát tải trọng xe từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về cảng Cửa Lò cần phải được siết chặt

Sáng 01/10/2020, ông Nguyễn Công Lý – Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An, cho hay, sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh sự việc thì đơn vị đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh sự việc tại cảng Cửa Lò, làm việc trực tiếp với với Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò – cảng Nghệ Tĩnh. Sau khi làm việc xong, Sở GTVT Nghệ An đã có văn bản yêu cầu Cục quản lý đường bộ II vào cuộc, tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép.

Trúng tá Trần An Ninh – Phó trường phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay, công tác kiểm soát tải trọng xe tải từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về luôn được phòng quán triệt chặt chẽ. Phòng có 4 cân lưu động thì có 1 chiếc thường xuyên làm việc tại cổng B Cửa khẩu để tiến hành cân các xe nghi có dấu hiệu quá tải. Sau khi báo phản ánh chúng tôi sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ hơn để phát hiện, xử lý những xe vi phạm về tải trọng.

“Nếu có tông tin về xe có dấu hiệu quá tải thì PV cứ báo với chúng tôi, kể cả ban đêm chúng tôi cũng sẽ có lực lượng lên đường kiểm tra, xử lý” – Trung tá Trần An Ninh, khẳng định.

Quặng sắt là mặt hàng mà các nhà xe hay chở quá tải

Còn ông Nguyễn Thanh Hoài – Cục phó Cục quản lý đường bộ II, cho hay, tôi đã nắm được sự việc qua bài báo và ngay trong ngày chúng tôi đã thành lập một tổ tăng cường kiểm soát tải trọng. Tuy nhiên, đơn vị cũng có khó khăn về số lượng thanh tra cũng như phương tiện và công cụ hỗ trợ nên không thể làm vào ban đêm. Quan điểm của Cục là tiến hành kiểm soát chặt chẽ, cứ gặp xe vi phạm là xử lý, xử phạt, không có nương tay.

Cũng theo ông Hoài, cảng Cửa Lò đã nhiều lần ký cam kết không cho xe bốc hàng ra khỏi cảng quá tải cũng như không cho xe chở hàng quá tải vào cảng nhưng không hiểu vì sao vẫn xảy ra tình trạng có xe có dấu hiệu quá tải lọt vào trong cảng như Báo đã phản ánh.

