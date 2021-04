Tiền vừa ‘trao tay’, đường đã hỏng

Vậy nhưng, sau khi bàn giao một thời gian, tuyến đường này đã bắt đầu xuống cấp, hư hỏng, khiến người dân hết sức bức xúc.

Xuất hiện những “luống khoai” trên tuyến đường 15 tỷ đồng.

Hỏng sau 4 tháng bàn giao

Tuyến đường giao thông nói trên được thực hiện tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), được nối từ đường Trung - Bình - Lâm đi qua thị xã Thái Hòa. Tuy nhiên, sau khi trao tay cho địa phương, con đường gần 15 tỷ đồng đã có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt đoạn qua xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn.

Người dân sống hai bên tuyến đường cho biết, dù đường vừa mới làm xong năm 2020, nhưng đã bắt đầu sụt lún, xuất hiện ổ gà, nền đường bong tróc. Những ngày đầu tháng 4/2021, có mặt trên tuyến đường đoạn qua xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) qua quan sát, đoạn đường đã bị hư hỏng nặng, có đoạn sụt lún sâu tạo độ chênh cao so với nền đường, có những điểm bong tróc hết phần nhựa, lộ rõ nền đất qua mưa gió và xe lưu thông tạo thành vũng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

“Đúng thời gian này 2 năm trước, tuyến đường được khởi công xây dựng, người dân chúng tôi rất háo hức mong chờ. Và sau hơn 17 tháng thi công, con đường cũng được hoàn thành. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu, từ khoảng ra Tết 2021 đến nay, nhiều đoạn đường bắt đầu có dấu hiệu bong tróc, sụt lún, thậm chí có nhiều điểm sủi cả nhựa lên” - bác Nam người dân sống bên tuyến đường ngán ngẩm.

Còn bác Nguyễn Văn Long nhà bên tuyến đường này cho biết, khi đường vừa thông tuyến, bắt đầu xuất hiện xe tải chở đất cát chạy liên tục. Việc hư hỏng đường như hiện nay không biết do chất lượng làm đường kém hay do xe chạy nhiều, nhưng đường mới đưa vào hoạt động mà đã hư hỏng như thế này thì dân bức xúc là đúng.

Được biết, Dự án công trình đường giao thông nối từ đường Trung - Bình - Lâm đi thị xã Thái Hòa được thực hiện theo Quyết định số 3818/QĐ -UBND tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư lên tới 14.924 triệu đồng, được lấy từ ngân sách tỉnh, nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí tính điểm của QĐ số 63/ 2015/ QĐ-UBND. Tuyến đường có chiều dài hơn 3,4km, được khởi công xây dựng từ tháng 4/2019 và đến tháng 9/2020 thì hoàn thành. Sau 17 tháng thi công, vào tháng 12/2020 Ban QLDA huyện Nghĩa Đàn đã mời các sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao cho UBND xã Nghĩa Trung đưa vào sử dụng, quản lí. Công trình do Công ty TNHH Khánh An là đơn vị thi công; đơn vị tư vấn giám sát và tư vấn khảo sát, thiết kế Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Thái Hòa.

Quá tải hay chất lượng

Sau khi người dân phản ánh, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát tuyến đường nói trên. Tại Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 5/4/2021 của UBND huyện Nghĩa Đàn nêu rõ, nguyên nhân hư hỏng được đưa ra do lưu lượng xe quá tải trọng lưu thông trên đường thường xuyên. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 và tiêu chuẩn 22TCN 211-06, dự án thuộc nhóm C, công trình giao thông đường bộ.

Cụ thể: “Về quy mô tiêu chuẩn kĩ thuật thiết kế tuyến đường dài 3.406m đường theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp V miền núi có điểm đầu tại xóm 17, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) và điểm cuối tại khối Tân Thắng, phường Hòa Hiếu (Thị xã Thái Hòa). Với tiêu chuẩn đó, chỉ có xe dưới 9.5 tấn được lưu thông, nhưng qua rà soát, xác minh lưu lượng xe chạy trên tuyến đường đoạn từ km2+591- km3+406 thuộc địa phận Thị xã Thái Hòa quản lí khá lớn, tải trọng nhiều xe lên tới 30 – 40 tấn, vượt xa quy định về tải trọng cho phép theo hồ sơ thiết kế công trình” - trích Báo cáo số 80 của UBND huyện Nghĩa Đàn.

Trao đổi với ông Lê Trung Tâm, Giám đốc Ban QLDA huyện Nghĩa Đàn về vấn đề này, ông Tâm cho rằng, việc hư hỏng là do xe quá khổ, quá tải chở đất chạy liên tục. “Do tuyến đường chạy qua địa bàn 2 huyện, việc phối hợp với các ngành chức năng trong huyện thì dễ, còn đoạn qua thị xã Thái Hòa thực sự là cũng khó kiểm soát, lưu lượng xe chở vật liệu quá tải gây ra” - ông Tâm nhấn mạnh. Khi được hỏi, ngoài việc xe quá khổ, quá tải gây ra, thì khi thi công tuyến đường này, đơn vị thi công lấy đá dăm sai quy định dẫn đến chất lượng nền đường không đảm bảo? Ông Tâm khẳng định “không có chuyện đó”.

Cũng theo ông Tâm, “chúng tôi đã chỉ đạo Công ty TNHH An Khánh khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc để thi công sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông. Cắm bổ sung các biển báo hạn chế tải trọng trục 10T ở 2 đầu tuyến đường, yêu cầu lực lượng chức năng huyện phối hợp với thị xã Thái Hòa tích cực kiểm tra, rà soát và xử lí phương tiện vận tải chở quá tải trọng theo quy định cho phép”.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết