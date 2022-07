Tiệm trà sữa 'nhiều trai đẹp' lần đầu tiên có mặt tại Lotte Mart Vinh

Nếu là fan của phim ngôn tình thì chắc chắn đã hơn 1 lần bạn ước ao được trải qua cảm giác trai đẹp mang trà sữa đến tận tay cho mình. Vậy thì không cần phải ước nữa, ngay tại tầng 1 toà nhà Lotte Mart Vinh, Yi He Tang đã sẵn sàng mang đến cho bạn một không gian với rất nhiều sự “đẹp trai” và những cốc trà sữa thơm ngon trứ danh của nhà Yi.

Dàn trai đẹp cực phẩm chỉ có tại Yi He Tang cơ sở Lotte Mart Vinh

Tiến vào thị trường Việt Nam từ năm 2019, Yi He Tang đã gây sốt trong giới trẻ với nhiều đồ uống được ưa thích như trà sữa nướng, ô long nướng, xanh sữa nướng cùng với hàng loạt bộ sưu tập đồ uống được làm mới liên tục. Nhờ vào sự ủng hộ của khách hàng, Yi He Tang Việt Nam tiếp tục mở rộng thị phần bằng việc khai trương cơ sở thứ 2 tại TP.Vinh.

Mặt tiền "đắt giá" của Yi He Tang cơ sở 2 hứa hẹn sẽ là điểm check in sống ảo hết nấc cho các bạn trẻ

Trong suốt 4 năm kể từ khi tiến vào thị trường Việt Nam, Yi He Tang đã chiếm trọn tình yêu của khách hàng khi luôn đảm bảo được chất lượng sản phẩm bằng những nguyên liệu và công thức pha chế độc quyền từ nước ngoài.

Các loại thức uống tại Yi He Tang luôn đậm vị trà. công đoạn chế biến đều tỉ mỉ từ khi thu hái trà cho tới khi pha chế, đó cũng chính là điểm khác biệt khiến cho trà sữa của nhà Yi ghi đậm dấu ấn với dân “sành” trà sữa.

Trà sữa của Yi He Tang thơm, béo ngậy, trà hoa quả chua chua ngọt ngọt, topping dai giòn sật sật đã tạo nên thứ thức uống tuyệt vời.

Không gì ngọt ngào hơn những cốc trà sữa của nhà Yi He Tang

Được sự ủng hộ từ các khách hàng, ngày 16/7 Yi He Tang khai trương cửa hàng mới tại tầng 1 toà nhà Lotte số 295 đại lộ V.I Lê Nin, đây là cơ sở thứ 2 của Yi He Tang tại Tp.Vinh.

Khách hàng vui vẻ lưu giữ lại những kỷ niệm tại Yi He Tang cơ sở Lotte Mart Vinh

Trong ngày khai trương, Yi He Tang đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động tri ân khách hàng như: off 20% toàn bộ menu trong tuần đầu mở cửa, hoạt động bốc thăm trúng thưởng voucher với nhiều giá trị khác nhau lên đến 100%.

Nhiều món quà hấp dẫn được Yi He Tang dành tặng cho những khách hàng may mắn trong ngày khai trương

Ngoài những khuyến mãi hấp dẫn, Yi He Tang cơ sở 2 còn có không gian sống ảo cực “xịn xò” với mô hình trà sữa khổng lồ, view cực chất hứa hẹn sẽ là điểm check in siêu “hot” mà các bạn trẻ không thể bỏ qua. Đặc biệt, dàn “nam thần” nhà Yi He Tang sẽ không để cho các bạn gái phải thất vọng.

Các thành viên chủ lực vô cùng nhiệt huyết, năng nổ của nhà Yi He Tang

Với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, cơ sở thứ 2 tại Vinh được ra đời như một lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của Yi He Tang Việt Nam. Trong thời gian tới, Yi He Tang Vinh cơ sở 2 chắc chắn sẽ là địa chỉ quen thuộc của khách hàng đủ mọi lứa tuổi có cùng niềm đam mê với trà sữa. Bạn hãy đến với Yi He Tang để trải nghiệm và cảm nhận ngay nhé!

Hệ thống cửa hàng Yi He Tang miền Trung · Cơ sở tại Nghệ An 04 Lê Hồng Phong - Hưng Bình - TP. Vinh - Nghệ An 1F29 - Lotte Mart Đại Lộ V.I.Lenin - Khối Yên Sơn - P. Hà Huy Tập - Tp. Vinh - Nghệ An · Cơ sở tại Hà Tĩnh 12A Hàm Nghi - TP. Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn