Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trong năm 2019 của tỉnh. Theo đó, trong năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao 9,03%. Thu ngân sách được 16.354 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, chiếm gần 80%, nông nghiệp chỉ còn lại 20%. Tổng nguồn vốn thu hút đầu tư toàn xã hội đạt 76 ngàn tỷ đồng, môi trường đầu tư thuận lợi. Giới thiệu về một số công trình trọng điểm đang được TW và tỉnh tập trung cao độ triển khai thực hiện như: cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò, dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh, cảng biển Cửa Lò, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam...Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định: đây là cơ hội rất lớn, mở rộng cánh cửa để Nghệ An kết nối với các cực tăng trưởng kinh tế của cả nước và quốc tế. Năm 2019, tỉnh còn đạt kết quả tích cực về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 265 xã về đích nông thôn mới, chiếm hơn 61%, cao hơn bình quan chung của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ chiếm 4%. Bên cạnh đó, các lĩnh vực giáo dục, Y tế, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, phát triển đồng bộ; bộ máy chính trị trên địa bàn từng bước tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng an ninh bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn sự ủng hộ, dõi theo của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng TW Đảng cảm ơn sự ủng hộ, dõi theo của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong suốt thời gian đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục ủng hộ các lãnh đạo tỉnh đương nhiệm vì mục tiêu chung của một Nghệ An phát triển.

Trong không khí đầm ấm, cởi mở, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Nghệ An đã đạt được trong năm qua. Trong đó, đặc biệt ghi nhận tinh thần đoàn kết, công tác củng cố nhân sự để thay thế đội ngũ lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu theo chế độ... Đồng thời, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Nghệ An phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Nghệ An cần quan tâm hơn đến vấn đề: mở rộng quy mô thành phố Vinh; xử lý dứt điểm những bất cập khi cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước…Quan tâm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở để xây dựng lòng tin cho nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ vài sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh trong suốt thời gian qua cũng như các ý kiến góp ý tại cuộc gặp mặt.

Các đồng chí Thái Thanh Quý và Nguyễn Xuân Sơn chúc thọ đồng chí Nguyễn Hữu Bản - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí cũng mong muốn: các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ luôn luôn đồng hành cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm để có những xử lý kịp thời; đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới nhằm xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh khá, trung tâm của vùng Bắc Trung bộ, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

