Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: Báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo Sở KH&ĐT cho biết: Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 (giá so sánh) ước đạt 46.426 tỷ đồng, tăng 8,44%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 11.138 tỷ đồng, tăng 4,14%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 13.756 tỷ đồng, tăng 11,65% (riêng công nghiệp ước đạt 7.509 tỷ đồng, tăng 12,67%); khu vực dịch vụ ước đạt 19.099 tỷ đồng, tăng 9,22%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 2.432 tỷ đồng, tăng 5,22%.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính đến ngày 15/6/2022), thu hút đầu tư tiếp tục đạt được kết quả khá tích cực với 50 dự án cấp mới và điều chỉnh 59 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 26.435,4 tỷ đồng, trong đó vốn cấp mới là 13.256,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/6/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.536.696 triệu đồng, đạt 26,36% KH.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật.UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế, các ngành và địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ngành giáo dục và đào tạo chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành công tác dạy và học trong bối cảnh dịch COVID-19. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân…

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. UBND tỉnh đã chọn năm 2022 là năm “Tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước”; tiếp tục chỉ đạo đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Nghệ An thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt chỉ số cao nhất cả nước; Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt 87,59 điểm, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 01 bậc so với năm 2020 và là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay).

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị trong giải pháp 6 tháng cuối năm cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trong điều kiện giá vật liệu tăng cao. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đề xuất các dự án để kế hoạch đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, rà soát lại các số liệu trong các báo cáo để đảm bảo tính thống nhất.

Đại biểu cũng đề nghị trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 cần đánh giá thêm về kết quả dạy và học trực truyến trong điều kiện dịch bệnh COVID-19; nguyên nhân thiếu lao động tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh; đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước trong khai thác khoáng sản; ban hành các giải pháp quyết liệt trong phát triển kinh tế khu vực miền núi; các giải pháp để giải quyết tình trạng nợ đọng thuế; phân tích nguyên nhân dẫn đến việc chi trả chậm chế độ chính sách đối với lực lượng chống dịch COVID-19…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo để việc đưa các Nghị quyết vào thực hiện. Bên cạnh đó, sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp. Đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương để các Chương trình mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả…

Trước các nội dung mà các đại biểu nêu tại phiên họp, lãnh đạo các ngành xin tiếp thu để hoàn thiện báo cáo; đồng thời làm rõ một số nội dung cụ thể.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt mục tiêu đề ra.

Về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu phải có tính khái quát cao, súc tích và đề xuất các giải pháp chính. Đối với các báo cáo chuyên đề cần phân tích, đánh giá kỹ, sâu, đưa ra các giải pháp cụ thể.

Đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu, đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội cần bổ sung thêm về nội dung đào tạo nghề, bố trí nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các doanh nghiệp; phân tích nguyên nhân dẫn đến việc chậm chi trả chế độ chính sách cho các lực lượng phòng chống dịch COVID-19; tình hình thiếu hụt vật tư y tế, thuốc men tại các bệnh viện công lập.

Về an ninh trật tự, cần đánh giá thêm về tình hình tội phạm an ninh mạng, tội phạm buôn bán ma túy, trẻ em; các vấn đề vi phạm môi trường trong sản xuất, kinh doanh; tình hình quản lý khai thác khoáng sản, trật tự an toàn giao thông…

Trong các báo cáo cần quan tâm đến phương hướng; phân tích đúng thực trạng, tình hình diễn biến trong 6 tháng đầu năm; những vấn đề nảy sinh, phát sinh tác động đến tâm tư, tình cảm, cuộc sống của người dân và phải đề xuất các giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần quan tâm hơn đến việc thực hiện các kết luận sau các phiên giám sát, phiên giải trình của HĐND tỉnh

Đối với các dự thảo Nghị quyết, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2023, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu phải thống nhất số liệu. Bên cạnh đó cần đánh giá làm rõ thêm về tỷ lệ giải ngân thấp; rà soát cụ thể về tỷ lệ giải ngân ở các địa phương, đơn vị để kịp thời điều chuyển vốn. Tập trung bố trí vốn cho những công trình có tính lan tỏa, tính động lực. Quan tâm đến việc phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh các giải pháp hoàn ứng sớm; thực hiện thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi các dự án…

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2022). Kỳ họp sẽ xem xét 25 báo cáo (trong đó có 9 báo cáo trình bày trực tiếp tại Kỳ họp) và xem xét, thông qua 33 Nghị quyết. Kỳ họp thứ 7 sẽ tiến hành chất vấn đối với 2 nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội; Công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

