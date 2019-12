Thưởng Tết năm 2020 sẽ không cao hơn nhiều so với năm 2019

Theo thông tin từ Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ LĐ-TB&XH thì, Bộ này vừa có văn bản yêu cầu 63 địa phương khảo sát tình hình lương, thưởng và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý. Trong đó yêu cầu thống kê 4 nhóm doanh nghiệp chính trong nền kinh tế, gồm: Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Đến thời điểm hiện tại tuy vẫn chưa có báo cáo đầy đủ về tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020, nhưng đã có nhiều dự báo được đưa ra như: năm nay, Tết Dương lịch và Nguyên đán Canh Tý 2020 gần nhau, khả năng nhiều doanh nghiệp sẽ cân đối, tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán; do gộp thưởng nên thưởng Tết không có nhiều đột biến và không cao hơn nhiều so với năm 2019….

Từ góc độ các ngành nghề, ngành dệt may, da giày là ngành tập trung khá nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ, dù chưa có thống kê đầy đủ, nhưng theo thông tin từ Công đoàn ngành dệt may, da giày, thu nhập bình quân năm 2019 của người lao động tăng khoảng 7% so với năm 2018. Theo dự báo, do lương tối thiểu cao hơn năm ngoái nên mức thưởng Tết trung bình cũng tăng hơn.

Từ góc độ các tỉnh, thành, Hải Phòng là một trong số thành phố lớn đầu tiên của cả nước công bố báo cáo tình hình lương năm 2019 và thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020. Theo Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng, năm 2019, tình hình sản xuất kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, môi trường sản xuất kinh doanh cải thiện, các dự án trên địa bàn được triển khai có hiệu quả. Tiền lương bình quân năm 2019 hơn 7,8 triệu đồng/người/tháng (tăng 13,4% so với năm 2018).

Gần 4.500 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng có báo cáo, tổng hợp cho thấy mức thưởng Tết Dương lịch năm nay không có nhiều biến động so với năm trước. Những năm gần đây, các doanh nghiệp chú trọng tới thưởng Tết Nguyên đán nhiều hơn; người lao động cũng chú ý tới thưởng Tết Âm lịch hơn là thưởng Tết Dương lịch.

Tác giả: Hoa Bùi

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam