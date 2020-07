Thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc là “trung tâm gián điệp”

Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ Rubio ngày 22/7 đã đăng tải trên Twitter thông điệp bày tỏ sự ủng hộ với việc đóng cửa cơ sở ngoại giao Trung Quốc ở Texas. Chính trị gia Mỹ cáo buộc cơ sở này làm “bình phong” cho hoạt động gián điệp.

"Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston là trung tâm gián điệp khổng lồ", ông Rubio viết.

Thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng lãnh sự quán Trung Quốc không phải là “cơ sở ngoại giao, mà là nút trung tâm trong mạng lưới quy mô lớn gián điệp và các hoạt động gây ảnh hưởng tới Mỹ. Tòa nhà đó phải bị đóng và các gián điệp có 72 giờ để rời đi hoặc đối diện với việc bị bắt giữ. Điều này cần phải xảy ra”.

Mỹ ngày 21/7 đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston. Bắc Kinh hôm qua nói rằng họ nhận được yêu cầu đóng cửa mà không có thông báo từ trước.

Trong thông báo gửi tới Fox News, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái của Washington nhằm “bảo vệ bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á David Stilwell nói rằng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị nghi là một phần trong hoạt động gián điệp của quân đội Trung Quốc nhằm gửi sinh viên đến Mỹ nhằm thu thập các thông tin kinh tế, quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ có thể đóng thêm các cơ sở ngoại giao khác của Bắc Kinh.

Trung Quốc gọi động thái của Mỹ là "hành động gây leo thang căng thẳng chưa từng có tiền lệ" và cảnh báo sẽ đáp trả Washington, theo SCMP.

"Trung Quốc yêu cầu Mỹ thu hồi lại quyết định sai trái. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa cần thiết", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho hay.

