Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại Công an Nghệ An

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng về những kết quả mà Công an Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,9%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao, trong đó, có nhiều vụ án khó được tập trung điều tra làm rõ, như: điều tra, làm rõ 4 vụ, 4 đối tượng đốt rừng, chặt phá rừng; 54 vụ, 64 đối tượng phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; 36 vụ, 127 đối tượng phạm tội về sử dụng công nghệ cao. Có nhiều giải pháp làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an Nghệ An đã đạt được.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng chúc mừng Công an Nghệ An trong năm 2020 tiếp tục dẫn đầu Công an cả nước về công tác cải cách hành chính. Đồng thời biểu dương về tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An trong quá trình tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn và tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sắp tới và tết Tân Sửu 2021.

Trao tặng quà cho Công an huyện Hưng Nguyên.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 5 cá nhân của Công an Nghệ An đã có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Đồng thời, thay mặt Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng đã trao tặng 50 triệu đồng cho Công an Nghệ An, 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát giao thông, 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNNH.

Trao tặng quà cho UBND xã Hưng Trung và Ban Công an xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng 90 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hưng Nguyên và cho cấp ủy, chính quyền và Công an xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Tại một trong những địa phương bị ngập lụt nặng nề nhất vào cuối tháng 10/2020 này, đồng chí Thứ trưởng đã chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tới bà con nơi đây nói riêng và bà con Nghệ An nói chung để động viên bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Đức Vũ – Quỳnh Trang

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân