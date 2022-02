Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị không xét nghiệm sàng lọc học sinh đến trường

Đến nay đã có 54/63 tỉnh, TP đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp; 59/63 tỉnh, TP cho học sinh tiểu học học trực tiếp; 63/63 tỉnh, TP cho học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đi học trực tiếp; 100% các cơ sở giáo dục Đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp. Dự kiến, từ ngày 21/2, có 59/63 tỉnh, TP cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp (Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang có kế hoạch cho trẻ em mầm non đi học trong tháng 2 nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể. Tiền Giang cho trẻ em mầm non 5 tuổi đi học trực tiếp từ ngày 21/2 và trẻ em dưới 5 tuổi đi học trực tiếp từ ngày 24/2). 63/63 tỉnh, TP cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp.