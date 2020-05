Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra tiến độ xây dựng huyện NTM kiểu mẫu tại huyện Nam Đàn

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện quyết định 17 của TTCP xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu, các nhóm tiêu chí huyện NTM được nâng cao đồng bộ, bình quân toàn huyện đạt từ 8-10 tiêu chí NTM nâng cao cấp xã, tăng hơn 2 tiêu chí so với năm 2018. Các nguồn lực được tập trung đầu tư, tư tưởng nhận thức của người dân đã có chuyển biến mạnh mẽ, thực sự là chủ thể của chương trình. Tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được nâng cao. Các bộ ngành đã quan tâm, đồng hành cùng huyện trong thực hiện đề án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các nội dung vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Một số dự án đến nay vẫn chưa được triển khai như: xây dựng chợ An oàn thực phẩm, nhà máy nước Khánh sơn, hạ tầng tuyên truyền trực quan từ cầu Mượu đến thị trấn, xây dựng công viên trung tâm huyện, tôn tạo đình Hoành Sơn, đình Trung Cần…Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với sản xuất theo hướng công nghệ cao, sản xuất Vietgap còn nhỏ lẻ. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất văn hóa sau sáp nhập xã, xóm chưa đạt yêu cầu. Với mục tiêu xây dựng xã Kim Liên và Nam Cát trở thành xã NTM kiểu mẫu; 3 xã: Nam Giang, Nam Anh, Nam Nghĩa đạt chuẩn NM nâng cao trong năm 2020. Quyết tâm phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn kiến nghị Trung ương và các bộ ngành liên quan ưu tiên phân bổ đủ nguồn vốn để thực hiện đề án.

Sau khi khảo sát thực tế một số công trình, mô hình, dự án và một số xã điểm, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo của Tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển văn hóa, du lịch, Nam Đàn cần xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa du lịch trong nhân dân. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu đặt ra đến cuối năm 2020. Rà soát lại các chương trình đề án để trình Chính phủ phê duyệt nguồn vốn triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 130 ngày sinh của Chủ tịch HCM, huyện cần có báo cáo kết quả nổi bật bằng các chương trình đề án cụ thể...Huy động nguồn lực đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn.

Đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị huyện phát triển các mô hình kinh tế gắn với văn hoá, du lịch cộng đồng. Liên quan đến các nguồn vốn đầu tư, tỉnh, các ngành và huyện cần phối hợp rà soát lại, để có hướng điều chỉnh, bổ sung đầu tư trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết định 17 của TTCP xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu. Đồng chí đề nghị Bộ NN và PTNT tham mưu chính phủ có nguồn lực riêng cho các huyện xây dựng NTM kiểu mẫu, sớm ban hành bộ tiêu chí cứng để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện. PCT UBND tỉnh mong muốn mỗi bộ ngành giúp Nam Đàn một công trình để tạo điểm nhấn trên các lĩnh vực trong quá trình xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của cả nước.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG đã về Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

