Thứ Trưởng Bộ Công an gửi thư khen Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thăm hỏi, trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cùng thư khen cùa đồng chí Thứ trường Bộ Công an cho đồng chí Lương Đình Thiết đang điều trị tại đây.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thư khen cùa đồng chí Thứ trường Bộ Công an và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đồng chí Lương Đình Thiết.

Trong thư khen, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, tính sẵn sàng chiến đấu và sự dũng cảm của đồng chí Thượng úy Lương Đình Thiết, Trưởng Công an xã và cán bộ, chiến sỹ Công an xã Liên Thành thuộc Công an huyện Yên Thành, đồng thời mong muốn đồng chí Lương Đình Thiết tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ nhân dân và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Trong dịp này, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Cao Minh Huyền cũng đã trao giấy khen của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho đồng chí Lương Đình Thiết về hành động dũng cảm tham gia chữa cháy, bảo vệ tài sản cho người dân.

Trước đó, vào hồi 16h ngày 20/1, trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà người dân ở xóm 8, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, khi thượng úy Lương Đình Thiết trèo lên mái tôn tiếp giáp giữa hai nhà để tháo dỡ mái tôn tránh tình trạng cháy lây lan, do mái tôn bị hư hỏng nên đồng chí Thiết đã ngã từ mái tôn cao 3,5m xuống đất, bị gãy xương khuỷu tay và lún xẹp cột sống.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trưc tiếp đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Lương Đình Thiết; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ mọi điều kiện để đồng chí Thiết yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác.

Tác giả: Trọng Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân