Thủ thuật khắc phục lỗi tự reset trên máy tính đơn giản, hiệu quả

Máy tính bị reset lại có thể do virus

Trong quá trình sử dụng nếu người dùng không quan tâm tới việc diệt virus sẽ khiến máy tính luôn luôn bị tấn công bởi hàng loạt virus khác nhau, nếu trầm trọng có thể làm hỏng mát tính nhanh chóng. Theo các chuyên gia công nghệ, máy tính bị virus tấn công là nguyên nhân hàng đầu làm máy tính khởi động lại liên tục. Do đó, để phòng tránh lỗi này người dùng nên thường xuyên quét virus cho toàn bộ hệ thống máy tính.

Ổ cứng (HDD) dính lỗi

Nguyên nhân tiếp theo có thể nghĩ tới chính là do ổ cứng máy tính đang bị dính lỗi. Để khắc phục lỗi này không khó nếu máy tính đã có sẵn một chiếc USB BOOT. Theo đó, người dùng có thể truy cập vào mini windows để check lỗi. Hoặc có thể kiểm tra trực tiếp trên windows bằng cách vào My Computer sau đó nhấn chuột phải vào ổ chứa hệ điều hành (thường là ổ C) rồi chuyển sang tab Tools và nhấn check để kiểm tra lỗi ổ cứng. Lúc này máy tính tự động reset 1.

Lỗi máy tính reset lại liên tục có thể khắc phục bằng nhiều thủ thuật khác nhau. Ảnh minh họa

Lỗi card màn hình

Một nguyên nhân khác cũng khiến máy tính reset liên tục lại là do card màn hình bị quá tải. Một khi bị quá tải nó sẽ reset lại máy tính. Thủ thuật khắc phục bằng cách thử tháo card VGA rời ra và chạy thử Onboard để kiểm tra.

Lỏng RAM

Lỏng RAM là một trong những nguyên nhân dẫn đến máy tính tự động reset và shut down. Nếu như RAM bị lỏng và không nhận khi khởi động máy tính sẽ phát ra tiếng kêu "bíp bíp” để người dùng phát hiện và khắc phục kịp thời. Tuy nhiên nếu lúc nhận lúc không, tức là tiếp xúc kém, khi bật lên sẽ sử dụng tốt nhưng một lúc sau sẽ tự động reset lại.

Khi gặp trường hợp này người dùng hãy sử dụng một cục tẩy bút chì chà nhẹ lên nơi chân tiếp xúc của thiết bị sau đó dùng dẻ mềm vệ sinh khe cắm RAM trên bo mạch chủ. Để tránh tình trạng có thể bị mất dữ liệu trong quá trình xử lý nên sao lưu lại các dữ liệu trước khi tiến hành.

Do nguồn điện yếu, không đủ và chập chờn

Nguồn điện là một phần hết sức quan trọng với máy tính, nhưng chưa được nhiều người dùng chú ý và quan tâm đúng mức. Khi máy tính hoạt động nhưng không được cung cấp đủ mức điện năng cần thiết, đặc biệt là những máy hiệu suất cao, sẽ có thể dẫn đến tình trạng thường xuyên tự động reset và shut down máy một cách đột ngột. Nếu tình trạng này kéo dài hoặc xảy ra thường xuyên sẽ gây hư hỏng cho các linh kiện điện tử của máy, do tình trạng ngắt nguồn đột ngột và dòng điện không ổn đinh.

Lúc này người dùng có thể trang bị máy ổn áp, biến áp tự động để sử dụng cho tất cả các thiết bị điện trong nhà. Hoặc máy ổn áp nhỏ (công suất 1-1,5kva) dùng riêng hệ thống máy tính. Ổn áp có tác dụng ổn định dòng điện cung cấp cho các thiết bị, và bảo vệ tuyệt đối cho các thiết bị khi xẩy ra sự cố về điện.

Tác giả: Ngọc Nga (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn