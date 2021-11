Thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình làm mất 6 tỷ đồng

Ngày 19/11, một số cơ quan truyền thông thông tin về việc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiến hành điều tra, xác minh tin báo về vụ cán bộ thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình làm thất thoát 6 tỷ đồng.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình.

Thủ quỹ của đơn vị này là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, báo tin là đã làm mất số tiền này khi đang đi xe máy. Thông tin này cũng khiến dư luận đặt ra nhiều hoài nghi. Được biết, số tiền này thu từ gần 4.000 học viên học chứng chỉ nghề tại Trung tâm tại hồi tháng 4/2021.

Sáng 20/11, trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Pháp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình xác nhận, đơn vị đã mời cơ quan công an vào cuộc xác minh: “Công an đang điều tra, do đó có những thông tin còn chưa chính xác, chỉ mới là ước tính. Hoàn cảnh bị mất số tiền này theo tường trình là khi đang trên đường đi, bước đầu thông tin chỉ có vậy. Bây giờ số liệu vẫn đang được cơ quan công an điều tra, khi nào công an điều tra có kết luận đơn vị sẽ thông báo"./.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV