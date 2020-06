Thu giữ hàng trăm hung khí, công cụ hỗ trợ không giấy phép trên xe khách ở Nghệ An

Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu đã thu giữ hàng trăm hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép

Khoảng 6h ngày 21/6, tại km 46, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách 37B – 015.36, do lái xe Cao Văn Công (SN 1977), trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 4 thùng cát tông bên trong chứa 229 công cụ hỗ trợ, chủ yếu gồm dùi cui điện, bình xịt hơi cay, súng bắn điện. Tất cả số hàng trên đều không có giấy phép chứng minh rõ nguồn gốc.

Số hàng trái phép bị tịch thu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai của lái xe thì số hung khí nói trên được vận chuyển thuê từ địa bàn huyện Diễn Châu vào TP Hồ Chí Minh giao cho khách.

Hiện số hàng trên đã được tạm giữ để lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam