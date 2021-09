Thiếu tiền tiêu xài, gã trai đột nhập nơi ở của công nhân trộm cắp tài sản

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Nghệ An.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Châu Thái (huyện Quỳ Hợp) vừa điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ đối tượng một đối tượng cùng tang vật của vụ án trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 7h30’, ngày 11/9, Công an xã Châu Thái nhận được tin báo của anh Phan Xuân M. (trú tại xã Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An - công nhân xây dựng làm công trình tại Trường tiểu học Châu Thái) về việc anh này bị kẻ gian đột nhập phòng ở trộm cắp một số tài sản gồm 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động, 1 sạc dự phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Châu Thái đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp, đồng thời nhanh chóng đến hiện trường để xác minh, điều tra.

Đến 12h, ngày 12/9, Công an xã Châu Thái đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 1988, trú tại xóm Hưng Long, xã Châu Thái) về hành vi Trộm cắp tài sản đồng thời thu giữ toàn bộ tài sản của nạn nhân trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Bước đầu điều tra, đối tượng Nguyên khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, lại là người địa phương thông thạo địa bàn nên đã lợi dụng sơ hở của công nhân xây dựng từ địa bàn khác đến để thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an xã Châu Thái đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an huyện Quỳ Hợp xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

