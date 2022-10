Thiếu giáo viên vẫn tinh giản biên chế: Ðịa phương xin cơ chế đặc thù

Bắc Giang thiếu hơn 2.600 giáo viên Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, hiện tỉnh Bắc Giang thiếu hơn 2.600 giáo viên, trong đó thiếu 1.800 giáo viên mầm non và hơn 800 giáo viên tiểu học. Bậc THCS và THPT tỉnh Bắc Giang đủ giáo viên. Nguyên nhân thiếu giáo viên là do số lượng trẻ mầm non và học sinh tiểu học tăng, trong khi đến năm 2026, ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang phải giảm 10% biên chế so với năm 2021. Ðể giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, tỉnh Bắc Giang tuyển thêm giáo viên trong số lượng chỉ tiêu được giao, đồng thời tiếp tục hợp đồng với giáo viên. Tỉnh cũng mở rộng tuyển giáo viên tỉnh ngoài. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đề xuất Trung ương giao số lượng biên chế ngành giáo dục riêng, không nên giảm biên chế cơ học. Nguyễn Thắng