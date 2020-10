Thí sinh Thách thức danh hài cướp ngân hàng hơn 2 tỷ để mua kim cương

Khẩn trương điều quân, đưa ra được các giả thiết và phán đoán chính xác hướng bôn tẩu của nghi can nên chỉ sau 150 phút (khoảng 15 giờ cùng ngày), vụ cướp tại PGD Trương Vĩnh Ký được Công an Q.Tân Phú và Phòng CSHS khám phá, bắt được nghi can, thu giữ một số vật chứng. Đến 21 giờ 44 ngày 10/10, Công an TPHCM đã có thông tin chính thức về việc khám phá vụ cướp tài sản trên.