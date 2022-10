Thí sinh Hoa hậu Việt Nam chất lượng cao

Cú huých từ thành công của các hoa hậu, người đẹp Thành công của một số hoa hậu, á hậu đã truyền cảm hứng dẫn đến việc đăng ký đông đảo của thí sinh ở một số địa phương hoặc trường đại học. Ngoài đông đảo các cô gái ở các tỉnh thành truyền thống như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Nam Định, Nghệ An, một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long… BTC ghi nhận việc tăng đột biến của thí sinh Thanh Hóa. Cụ thể, ở vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, trong số 107 thí sinh được BTC mời đến có tới 13 cô gái xứ Thanh. “Điều này rõ ràng có cú huých từ thắng lợi và thành công của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại HHVN 2020, Á hậu Nguyễn Phương Nhi tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021”, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận xét. Thành công của nữ sinh một số trường cũng truyền cảm hứng cho các bạn học. Số thí sinh từ ĐH Quốc gia TP.HCM tăng hơn các năm trước có lẽ có tác động của các chiến thắng của Nguyễn Lê Bảo Ngọc. Đặc biệt, có đến 10 thí sinh từ trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đăng ký dự thi chắc chắn do động lực từ sự thành công của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trình độ học vấn phản ánh chất lượng của cuộc thi Nhà thơ Trần Hữu Việt - Phó Trưởng BGK - ghi nhận học vấn ấn tượng của thí sinh tham gia HHVN 2022. Một số thí sinh từng du học hoặc học tập tại các đại học thuộc nhóm đứng đầu cả nước. Không ít thí sinh đang theo học chuyên ngành đào tạo về báo chí, truyền thông, văn hóa… Trình độ học vấn của thí sinh phản ánh chất lượng cuộc thi, cho thấy thực tế đáng mừng là ngày càng nhiều các cô gái trẻ có trình độ đang tiếp cận cuộc thi một cách nghiêm túc. “Cuộc thi nhan sắc không chỉ là sân chơi để trình diễn đơn thuần. Đó là nơi các thí sinh được thể hiện vẻ đẹp về cả hình thể lẫn tri thức. Việc các thí sinh ý thức được điều này là rất đáng trân trọng”, nhà thơ Hữu Việt nêu. Hoa hậu Việt Nam 2022 đón nhiều thí sinh mới, lần đầu thử sức với sân chơi sắc đẹp, nhưng không vì thế mà bớt đi sự tự tin. Nhà thơ Hữu Việt cho biết họ sẵn sàng bày tỏ mong muốn được trải nghiệm các hoạt động, nội dung của cuộc thi. Nhiều thí sinh coi HHVN 2022 là cơ hội quý giá để bước khỏi vùng an toàn, qua đó trưởng thành và bản lĩnh hơn. Anh đánh giá cao ý thức trau dồi, hoàn thiện bản thân của thí sinh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thí sinh được bộc lộ sau hai ngày Sơ khảo ở cả hai miền. Ở vòng gặp gỡ giám khảo, nhiều thí sinh tự tin thể hiện năng khiếu đàn, hát, năng khiếu về thể thao, ngoại ngữ… Kết quả các vòng thi được đánh giá dựa trên sự thể hiện của các thí sinh, sau quá trình làm việc công tâm, nghiêm túc của ban giám khảo. Nhà thơ Hữu Việt nhấn mạnh ở HHVN, yếu tố may rủi chỉ chiếm một phần vô cùng nhỏ. Nỗ lực thể hiện bản thân và năng lực của từng thí sinh mới là yếu tố quyết định. Nhà thơ Hữu Việt nhắn nhủ các thí sinh đã đặt niềm tin tuyệt đối vào sự uy tín và vị thế của cuộc thi HHVN giữa hàng chục cuộc thi nhan sắc khác. NGỌC ÁNH