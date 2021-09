Thêm một bệnh viện dã chiến ở Nghệ An dừng hoạt động vì không còn bệnh nhân COVID-19

Ngày 26/9, thông tin từ ông Nguyễn Đình Thanh - Phụ trách Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa tạm dừng hoạt động sau khi không còn bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Nghệ An hết bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An dừng hoạt động.

Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 6, khi Nghệ An bắt đầu ghi nhận hàng loạt bệnh nhân, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An có dấu hiệu quá tải. Bệnh viện dã chiến số 1 có quy mô 100 giường, trưng dụng từ Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên. Trong 3 tháng qua, Bệnh viện dã chiến số 1 đã điều trị gần 600 bệnh nhân COVID-19.

Đến nay, tại Nghệ An đã ghi nhận hơn 1.800 bệnh nhân COVID-19. Hiện chỉ còn 71 bệnh nhân đang phải điều trị, chủ yếu ở Trung tâm bệnh nhiệt đới Nghệ An.

Đây là bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Nghệ An dừng hoạt động.

Trước đó, Bệnh viện dã chiến số 4 cũng đã tạm dừng hoạt động sau gần 1 tháng kích hoạt. Dự kiến trong ít ngày tới, lần lượt các bệnh viện dã chiến số 2, số 5 cũng sẽ tạm dừng hoạt động.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong