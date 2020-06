Thêm loạt ô tô giảm giá hơn trăm triệu tuần qua

Tuần thứ 2 của tháng 6, thị trường tiếp tục chứng kiến nhiều mẫu ô tô giảm giá, trong đó mức giảm 100-150 triệu đồng hiện khá phổ biến được nhiều hãng, đại lý áp dụng.

Cụ thể, mới nhất, ngày 11/6 Thaco Trường Hải thông báo chương trình ưu đãi lớn dành cho Mazda CX-8 và Mazda CX-5. Theo đó, Thaco tiếp tục duy trì mức giảm từ 90-150 triệu đồng cho mẫu SUV 7 chỗ Mazda CX-8. Thêm vào đó, khách hàng mua Mazda CX-8 trong tháng 6 sẽ được tặng thêm gói quà tặng trị giá 25 triệu đồng, nâng mức ưu đãi của mẫu xe này cao nhất lên đến 175 triệu đồng.

Mazda CX-8 hiện được giảm giá mạnh trên 150 triệu đồng.

Cùng với Mazda CX-8, Mazda CX-5 cũng được giảm giá tiền mặt 85 triệu đồng tiền mặt, chưa kể 30 triệu đồng phụ kiện nhằm cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson, Subaru Forester.

Trước đó, ngày 8/6, hãng xe Nissan cũng phát thông báo giảm giá mạnh cho mẫu xe SUV Nissan X-Trail. Cụ thể, ưu đãi chính hãng dành cho Nissan X-Trail là 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, các đại lý đưa ra ưu đãi nhiều hơn, lên tới 150 triệu đồng tiền mặt, cao gấp đôi chương trình khuyến mại của hãng áp dụng cho những chiếc X-Trail tồn kho đời 2019, 2018. Động thái này được cho là để chờ đón bản nâng cấp facelift sắp ra mắt, tương tự CR-V.

Ô tô giảm giá mạnh, Nissan X-Trail giảm đến 150 triệu đồng

Như vậy sau khi áp dụng khuyến mãi, Nissan X-Trail bản cao cấp nhất có giá niêm yết 1,023 tỷ giảm giá còn 873 triệu đồng.

Cũng nhằm mục đích dọn kho đón phiên bản mới sắp ra mắt, tuần qua, các đại lý Kia trên toàn quốc cũng đồng loạt áp dụng mức giảm cao nhất 100 triệu đồng cho dòng xe Sorento. Cụ thể, bản GAT giảm 50 triệu đồng, GATH giảm 100 triệu đồng và DATH giảm 60 triệu đồng. Mức giá mới lần lượt là 749 triệu đồng, 799 triệu đồng và 889 triệu đồng. Tất cả mẫu xe thuộc diện giảm giá được sản xuất năm 2019.

Peugeot 3008 giảm 100 triệu đồng.

Ở phân khúc xe SUV, Peugeot 3008 tuần qua được các đại lý điều chỉnh giảm 100 triệu đồng ngay khi vừa bổ sung bản "giá rẻ" mới có giá niêm yết 1,099 tỷ đồng. Sau ưu đãi, giá mẫu xe này hiện chỉ còn 999 triệu đồng. Đây là mốc giá thấp nhất của mẫu SUV này kể từ khi ra mắt đến nay. Trước đây, giá xe chưa từng xuống dưới 1 tỷ đồng.

Như vậy, theo khảo sát của Vietnamnet, đến thời điểm hiện tại hầu hết các phân khúc xe ở Việt Nam, các mẫu xe đều đang cạnh tranh giảm giá bán khá quyết liệt để giành giật thị phần. Trên thực tế, tháng 5 vừa qua, cũng nhờ đẩy mạnh giảm giá xe như vậy mà doanh số bán xe toàn thị trường có kết quả khả quan hơn hẳn so với tháng 4 trước đó. Cụ thể, theo báo cáo bán hàng mới nhất từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), sản lượng tiêu thụ ô tô tháng 5 là 19.081 xe, tăng 62% so với tháng 4 và giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.