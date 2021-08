Thêm 390 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại 15 tỉnh, thành phố

Cụ thể, tại TP.HCM (312), Bình Dương (41), Long An (8 ), Đồng Nai (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (3), Sóc Trăng (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hải Dương (1), Nam Định (1), Trà Vinh (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 666 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

Sáng 20/8, Bộ Y tế đã tiếp nhận 200 máy thở chức năng cao, 3.000 bộ dây thở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, với số lượng ca bệnh tăng nhanh chóng, TP HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam phải tập trung cho công tác điều trị. Để đồng hành và hỗ trợ TP HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam, Bộ Y tế đã huy động lực lượng lớn khoảng hơn 13.000 cán bộ y tế hỗ trợ chống dịch, đồng thời Bộ cũng đã chuyển đến nhiều trang thiết bị phục vụ điều trị.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã trao đổi và thống nhất thiết lập mô hình trạm y tế lưu động tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam với 2 nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân dân trên địa bàn và thăm khám, tổ chức sơ cứu các trường hợp bệnh ngoài COVID-19 và kết nối, chuyển tuyến; tổ chức điều trị, chăm sóc các ca F0.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền phong