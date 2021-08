Thêm 315 bệnh nhân COVID-19 tử vong, Việt Nam vượt mốc 11.000 ca thiệt mạng

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh (245), Bình Dương (39), Tiền Giang (7), Long An (6), Đồng Nai (4), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Hà Nội (1), An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.449 ca, trong đó: thở ô xy qua mặt nạ: 4.157; thở ô xy dòng cao HFNC: 1.247; thở máy không xâm lấn: 105; thở máy xâm lấn: 916; ECMO: 24

TP Hồ Chí Minh hiện đang điều trị 40.133 bệnh nhân, trong đó: có 2.449 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.736 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong