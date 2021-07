Thêm 2.640 ca COVID-19 mới

Trong số các trường hợp mắc mới có 5 ca nhập cảnh và 2.635 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.803), Bình Dương (422), Đồng Nai (82), Đồng Tháp (60), Long An (46), Hà Nội (40), Đà Nẵng (29), Phú Yên (27), Cần Thơ (23), Ninh Thuận (22), Khánh Hòa (15), Bình Thuận (14), Kiên Giang (12), Nghệ An (8), Đắk Lắk (8), Bắc Ninh (4), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Nam (2), Bạc Liêu (2), Vĩnh Phúc (2), An Giang (2), Kon Tum (2), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam chữa khỏi cho 11.443 ca bệnh. Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 226 người có kết quả âm tính lần 1, 112 người âm tính lần 2 và 123 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.



Tính đến chiều 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc, trong đó 60.735 ca trong nước và 2.085 ca nhập cảnh. Số ca COVID-19 mới ghi nhận trong nước tính ở đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 59.165 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện 11/59 tỉnh, thành phố trên cả nước trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Tác giả: HÀ CƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News