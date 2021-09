Thẻ xanh COVID là điều kiện buộc có để đi làm, đi chợ

Cơ quan, đơn vị Nhà nước muốn hoạt động phải đạt 16/22 tiêu chí an toàn Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, cơ quan, đơn vị muốn hoạt động phải đạt ít nhất 16/22 tiêu chí. Các tiêu chí bắt buộc gồm: - Phải có ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các tổ an toàn COVID-19 của đơn vị. - Phải có kế hoạch và các phương án phòng chống COVID-19. - Phải đảm bảo 5K. - Xây dựng kế hoạch công tác/phương thức làm việc của cán bộ công chức và người lao động theo quy định - Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và khử khuẩn môi trường nơi công sở. - Thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị. - Bố trí, công việc của cán bộ, công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan đơn vị phù hợp. - Đảm bảo an toàn phòng dịch khu vực bếp ăn và xung quanh. Ngoài ra, còn có các tiêu chí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại trụ sở, địa điểm của cơ quan, đơn vị làm việc và khi trở về nơi lưu trú. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở - ban ngành, đơn vị sự nghiệp, chủ tịch UBND TP Thủ Đức, chủ tịch UBND các quận - huyện chịu trách nhiệm thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị mình theo các tiêu chí quy định. Các cơ quan, đơn vị được xếp loại an toàn trở lên được hoạt động theo hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc theo quy định. Các cơ quan, đơn vị được xếp loại không an toàn thì tạm thời thực hiện phong tỏa cơ quan, đơn vị và thực hiện phương án hoạt động "3 tại chỗ" cho đến khi được thay đổi xếp loại từ an toàn trở lên. Ngoài ra, Ban chỉ đạo giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan khác hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí và xếp loại các cơ quan, đơn vị theo quy định. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế, Thanh tra TP, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện bộ tiêu chí theo quy định.