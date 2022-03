Thấy con trai bê mâm cơm bị đổ hết bát đĩa, ông bố không quát mắng mà quay sang làm điều này

Your browser does not support the video tag.

Trong gia đình, thông thường người phụ nữ sẽ nghiêm khắc với con cái, còn những ông bố sẽ dễ tính hơn. Người cha cũng sẽ đứng ra "che chở" cho con khi con làm sai điều gì đó mà bị mẹ mắng. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc khá dễ thương của một cặp cha con khi cậu con làm đổ mâm cơm tối và phản ứng của ông bố khiến dân mạng phì cười.

Cụ thể, vào khoảng tối, khi người bố đang ngồi trên ghế chơi thì cậu con trai bê mâm cơm ra chiếu, chuẩn bị cho bữa cơm tối. Tuy nhiên, do còn nhỏ nên vẫn còn chút lóng ngóng, cậu bé làm rơi bát đũa xuống đất, kêu loảng xoảng.

Bé trai liền liền đưa mắt nhìn qua bố. Tưởng bố sẽ bực mình mà quát mắng nhưng hoá ra lại hoàn toàn ngược lại. Ông bố dùng tay che miệng cười vì sự lóng ngóng của con trai và nhìn về gian bếp xem vợ mình đã phát hiện ra chưa.

Người bố dường như sau đó tiến đến cùng con trai nhặt bát lên mâm, không rõ họ có kịp "phi tang" những mảnh vỡ đi không.

Video sau khi được chia sẻ trên mạng thu hút sự chú ý, khiến ai nấy đều bật cười trước sự đáng yêu của cả cha và con. Nhiều người bình luận hài hước: "Đâu chỉ có con mà cả cha cũng sợ 'nóc nhà' lắm ý chứ", "Trong nhà có người làm đồng minh với mình những lúc làm sai điều gì cũng dễ thở biết bao"...

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn