Thấy cô gái hao hao 'trà xanh' Hải Tú chạy xe ngoài đường, dân mạng đòi tạt mắm tôm

Drama “trà xanh” Hải Tú – Sơn Tùng M-TP đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Hải Tú, vì nhiều người cho rằng chính cô là kẻ thứ 3 phá hoại chuyện tình cảm gần 8 năm của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Hàng loạt group anti fan được lập nên, thậm chí nhiều người còn đe dọa sẽ đánh cô nếu như gặp được ở ngoài đường.

Video: Cô gái hao hao ‘trà xanh’ Hải Tú chạy xe ngoài đường

Mới đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video quay cảnh một cô gái có vóc dáng hao hao Hải Tú chạy xe máy ngoài đường. Cô gái đeo khẩu trang kín mặt nhưng lại có mái tóc ngắn màu đen và diện chiếc áo đen mà người đẹp sinh năm 1997 từng mặc trong lần xuất hiện tại sự kiện cùng Sơn Tùng.

Chính vì những điểm “trùng hợp” này mà dân tình càng “bán tin bán nghi”. Thậm chí người đăng tải đoạn video lên cũng băn khoăn: “Tôi nên làm gì trong trường hợp này?”.

Cô gái mặc chiếc váy giống Hải Tú.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Không cần biết liệu cô gái trong đoạn video có thực sự là “gà cưng” của Sơn Tùng M-TP hay không, CĐM đã dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã để chỉ trích cô nàng. Thậm chí, một số người còn dọa sẽ tạt mắm tôm, ném trứng gà nếu gặp Hải Tú.

“Nhanh trí hỏi chị có dùng trà xanh không rồi tặng kèm thêm gạch, trứng, mắm tôm,… thì càng tốt”,

“Chuẩn bị mắm tôm, trứng gà đầy đủ nha bà con”,

“Chuẩn bị đầy đủ gạch đá để ném trà xanh”,

CĐM đòi ném đá, tạt mắm tôm Hải Tú.

Tuy nhiên, một số khác cho rằng đây chỉ là một video dàn dựng để câu view. Tuy nhiên, do có cái nhìn không mấy thiện cảm với Hải Tú nên dù biết đây là video dàn dựng nhưng nhiều người vẫn cảm thấy bị “dị ứng”. “Tôi biết mặc dù đây là giả nhưng tôi vẫn khuyên bạn nên chuẩn bị gạch, dép, chổi, trứng gà, mắm tôm,… đầy đủ để làm gì thì tự biết”, một người bình luận.

Trong khi đó, có người lại lên tiếng chỉ trích chính người đăng tải đoạn video trên: “Ai cũng như bạn thì tôi chỉ sợ ai mặc set này ra đường cũng bị người ta kì thị xong có hành động quá khích với người vô tội. Vui thôi đừng vui quá”.

