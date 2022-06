Thấy bố lau miệng khi bạn của mẹ đến chơi, con gái phán một câu khiến người cha muốn 'độn thổ'

“Không đẻ con gái đời không nể” hay “bình diệu mơ”, “con gái diệu” là những cụm từ mọi người thường hay nói với nhau để chỉ độ quý giá của các nàng công chúa trong mỗi gia đình.

Giây phút vui vẻ, hài hước mà hạnh phúc của gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Các cô con gái được ba mẹ nâng niu, coi là bảo vật vô giá trong gia đình. Thế nhưng, thỉnh thoảng các cô con gái cũng có những pha “bóc phốt” bố, mẹ không thể lường trước được.

Mới đây, một đoạn video camera an ninh ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm, bàn luận xôn xao của cư dân mạng.

Theo đoạn clip cho thấy, trong nhà đang có 2 người phụ nữ, một người đàn ông và một bé gái nhỏ tuổi. 2 người vụ phụ đang ngồi trên bàn, trong số đó, một người được cho là bạn của chị vợ đến chơi.

Khoảng khắc lau miệng của người bố bị con gái phán một câu ngại "tím mặt".

Cô con gái “diệu” đang ngồi một mình một tô đồ ăn ở bàn riêng. Khi thấy người bố bước ra ngoài cúi xuống lấy vật gì đó, cô con gái đã để mắt đến “theo dõi” từng chút một.

Sau khi cúi xuống xử lý xong việc, người bố ngẩng đầu lên đứng thẳng nhìn về hướng 2 người phụ nữ được cho là vợ và bạn của vợ đang ngồi, tay vô thức quệt qua miệng.

Đúng lúc này, cô con gái liền nói lớn: “Bố chảy hết nước dãi rồi đúng không”. Người bố ngẩn người trước câu nói của cô con gái, chỉ biết cười và bất lực mắng cô con gái.

Người phụ nữ được cho là vợ khi nghe xong cũng cười nghiêng ngả không nói được lời nào, còn người phụ nữ được cho là bạn đến chơi sau đó cũng cười theo.

Nhiều ý kiến cho rằng, sau khoảnh khắc ấy, các bậc cha mẹ cũng cần nói chuyện, giáo dục con nhỏ để trẻ có cái nhìn đúng đắn, phải nói chuyện với người lớn chuẩn mực.

Người bố dù đang rất bình thường nhưng sau câu nói của cô con gái cũng bất lực cười lớn.

Giây phút vui vẻ của gia đình sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm, bình luận lớn của dư luận. Ai cũng hiểu đó chỉ là những lời nói ngây thơ của con trẻ.

Đa số đều dành những lời hài hước. Một số người khác thì cho rằng, hành động lau miệng của người bố là tự nhiên và rất bình thường nhưng trước câu nói này của cô con gái thì cũng ngượng "tím mặt".

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, trẻ còn nhỏ các bậc cha mẹ cần nói rõ với con trẻ và giáo dục đúng đắn để các bé hiểu, không bị suy nghĩ lệch lạc, ảnh hưởng đến sau này. Đặc biệt, giáo dục trẻ khi nói chuyện với người lớn cần lễ phép và giữ chuẩn mực.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

