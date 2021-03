Thành tích ấn tượng của Phó Giáo sư trẻ nhất khối Học viện, trường CAND

Sinh năm 1984, Hồ Anh Tuấn vinh dự đạt tiêu chuẩn chức danh PGS khi vừa tròn 36 tuổi. Cách đây 5 năm, anh cũng là một trong số ít tiến sĩ trẻ nhất của Học viện ANND, bảo vệ luận án tiến sĩ trước thời hạn và được phong cấp bậc hàm trước niên hạn 4 năm.

Trung tá Hồ Anh Tuấn sinh ra và lớn lên tại TP Vinh (Nghệ An), nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, ngôi trường nổi tiếng về bề dày truyền thống và thành tích học tập của xứ Nghệ. Đỗ cùng lúc nhiều trường đại học nhưng Hồ Anh Tuấn quyết định chọn Học viện ANND theo tiếng gọi của tình yêu, niềm khát khao được khoác trên mình màu áo Công an.

Trung tá Hồ Anh Tuấn đoạt giải đặc biệt tại hội thi Báo cáo viên giỏi trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2019.

Năm 2007, tốt nghiệp xuất sắc với danh hiệu “Học viên xuất sắc toàn khóa”, Hồ Anh Tuấn được giữ lại làm giảng viên tại khoa Nghiệp vụ trinh sát chống phản động, Học viện ANND. Việc được ở lại trường làm giảng viên không chỉ thỏa nguyện giấc mơ của Hồ Anh Tuấn suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường mà còn hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh, một nhà giáo.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Hồ Anh Tuấn chia sẻ rằng, với cương vị là một giảng viên đại học, bản thân anh luôn xác định cùng với giảng dạy, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì thế, ngay từ khi bắt đầu công tác ở Học viện ANND, anh luôn dành nhiều thời gian, công sức, tâm huyết cho công tác nghiên cứu khoa học. Khi được tiếp nhận về công tác ở Khoa Nghiệp vụ trinh sát chống phản động của Học viện ANND, anh được giao nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu chủ yếu về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, chống phá hoại tư tưởng.

Với mục tiêu, kết quả nghiên cứu khoa học phải được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn nên Trung tá Hồ Anh Tuấn luôn cố gắng đi sâu giải quyết những vấn đề nóng bỏng của thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, xung kích trên mặt trận thầm lặng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Các đề tài khoa học, giáo trình, tài liệu dạy học và các bài báo khoa học của anh đều có giá trị trong công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Học viện ANND cũng như một số cơ sở đào tạo khác của ngành Công an. Những kiến nghị, đề xuất nêu trong các công trình nghiên cứu của anh đã được Công an các đơn vị, địa phương ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn công tác.

Năm 2016, sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, Hồ Anh Tuấn chuyển về công tác tại khoa đào tạo sau đại học. Do tham gia giảng dạy nhiều loại hình lớp từ các lớp nghiên cứu sinh, cao học, đại học chính quy, tại chức cho tới các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, các lớp tập huấn chuyên đề cho Công an các đơn vị, địa phương tổ chức với đối tượng học viên phong phú nên nội dung giảng dạy luôn được anh nghiên cứu, nắm vững, cập nhật những kiến thức mới về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Phương pháp giảng dạy của anh cũng luôn được đổi mới theo hướng hiện đại nhằm thu hút được sự chú ý, khơi dậy được được hứng thú, say mê của người học.

Trong vai trò của một giảng viên luôn dành sự quan tâm cũng như ý thức trách nhiệm bồi dưỡng cho các thế hệ trẻ kế cận, Trung tá Hồ Anh Tuấn đã hướng dẫn hơn 10 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đoạt giải cao trong các cuộc thi do Bộ GD&ĐT và Học viện ANND tổ chức, trong đó có 1 nhóm đoạt giải nhất và 1 nhóm đoạt giải ba giải thưởng “Tìm kiếm tài năng khoa học trẻ Việt Nam" của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh việc giảng dạy, PGS.TS Hồ Anh Tuấn còn tham gia nhiều hoạt động khoa học như biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp. Tuy nhiên, để phát huy sở trường và niềm say mê vốn có, hướng nghiên cứu chính của anh vẫn chủ yếu tập trung vào mảng đề tài về lý luận và thực tiễn đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam; lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, đảm bảo an ninh xã hội nói riêng của lực lượng An ninh nhân dân các cấp.

Trung tá Hồ Anh Tuấn đã chủ trì, tham gia nghiên cứu 14 đề tài khoa học, trong đó, anh là thành viên của 2 đề tài cấp quốc gia. Anh cũng là chủ nhiệm, thành viên chính, tham gia hàng loạt đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm, đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đạt loại xuất sắc; chủ biên và tác giả tham gia biên soạn hơn 20 giáo trình, tài liệu dạy học đã được nghiệm thu và đang được đưa vào giảng dạy tại Học viện ANND; là tác giả của hàng chục bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và các hội thảo quốc tế có phản biện. Các bài viết của anh đều là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, tích luỹ của bản thân về các vấn đề lý luận của khoa học nghiệp vụ an ninh.

Anh cũng là "gương mặt thân quen", thường xuyên tham gia trả lời phỏng vấn các chuyên mục về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên VTV1, VTV3, ANTV, viết hàng chục bài chống "diễn biến hòa bình" trên Báo CAND và các tạp chí khoa học của ngành...

Với những nỗ lực, cố gắng và thành tích ấn tượng đạt được trong suốt quá trình công tác, Trung tá Hồ Anh Tuấn đã có 4 năm đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 1 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ”; danh hiệu “Thanh niên Tổng cục Xây dựng lực lượng xuất sắc tiêu biểu”; danh hiệu “Thanh niên Công an nhân dân xuất sắc, tiêu biểu”; Giải đặc biệt “Hội thi báo cáo cáo viên giỏi của Đảng ủy Công an Trung ương”; được tặng thưởng 21 Bằng khen cấp Bộ và tương đương, hơn 20 giấy khen các loại…

