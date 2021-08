Thanh niên ra đường sau 18 giờ, chiến sĩ công an "lặng người" khi biết lý do rồi có quyết định khiến tất cả tán dương

Trong khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, bên cạnh việc xử phạt thật nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch thì cũng có những câu chuyện chuyện, trường hợp ngoại lệ ở các chốt kiểm soát khiến người ta cảm động.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip một nam thanh niên đang làm việc với tổ công tác 363 Công an TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Cách xử lý linh hoạt, bình tĩnh của các chiến sĩ công an đối với trường hợp thanh niên ra đường sau 18h dưới đây khiến dư luận không ngừng tán dương.

Ra đường sau 18h, thanh niên trình bày lý do anh trai mất được CSGT hộ tống về tận nhà

Theo đó, nam thanh niên này ra đường sau giờ giới nghiêm tại TP HCM nên đã bị đội tuần tra giữ lại kiểm tra giấy tờ. Anh dừng xe lại, rơm rớm nước mắt báo cáo rằng mới nhận được tin anh trai mới mất nên phóng xe vội về nhà để nhìn mặt anh lần cuối. Do tình huống khẩn cấp nên anh không giữ được bình tĩnh, trả lời lắp bắp:

"Em có chứng minh nhân dân và bằng lái xe. Anh trai em mới mất, nhà ở đường Tân Lập. Em có thể gọi cho anh nói chuyện điện thoại với người nhà em".

Chiến sĩ CSGT ôn tồn hỏi địa chỉ cụ thể và đồng thời kiểm tra giấy tờ anh này: "Giờ tôi đi cùng ông xác minh luôn được không? Tôi dẫn ông về tới nhà luôn".

Thanh niên rối rít đồng ý, chiến sĩ cảnh sát khác bên cạnh cũng nói thêm: "Đường về nhà còn nhiều chốt kiểm tra nên anh này xin được dẫn đi ngay từ đầu rồi".

Khi về đến căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm, chiến sĩ CSGT xúc động khi thấy gia đình nam thanh niên đang lo hậu sự cho người đã khuất.

Theo thông tin trên báo Lao động, clip trên được ghi lại vào 22h tối 30-7, lúc này tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, khi đến gần chợ Thủ Đức đã bắt gặp nam thanh niên đang chạy xe với tốc độ cao.

Đại úy Nguyễn Duy Tiến sau khi biết rõ hoàn cảnh của nam thanh niên, anh đã thay mặt tổ công tác gửi lời chia buồn đến gia đình rồi tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã nhiệt liệt tán dương cách xử lý tình huống linh hoạt, hợp tình hợp lý của Đại úy Nguyễn Duy Tiến và đội tuần tra.

"Bạn có chuyện, bạn tôn trọng tổ công tác và trình bày thì không ai làm khó gì hết. Các chiến sĩ CSTT ở trên cũng rất nhã nhặn, xử trí thấu tình đạt lý. Chúc các anh nhiều sức khỏe!"

"Cần lắm những hành động rất nhân văn như thế, sau xác minh rõ mọi việc sẽ dễ bề xử lý hơn. Các chiến sĩ rất linh hoạt" - bạn T.M bình luận.

