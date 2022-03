Thanh niên nôn cả vũng máu giữa vỉa hè Hà Nội, giả ung thư để lừa người đi đường

Camera của người đi đường ở Nguyễn Thị Định (Thanh Xuân) đã ghi lại hình ảnh này vào chiều nay (19/3).

Theo đó, một nam thanh niên xuất hiện ở trước cửa quán cafe đang loạng choạng bước đi thì bất chợt đưa tay lên miệng ho rồi ngã nhào xuống đường. Sau khoảng vài giây, người này đứng dậy, bàn tay nhuộm chất lỏng màu đỏ như máu. Chưa hết, nam thanh niên còn chuẩn bị một chiếc khăn để lau miệng và tay mình. Dưới đường đoạn vỉa hè nơi anh ta vừa đi qua là vũng nhỏ màu đỏ vừa nôn ra.

Thanh niên loạng choạng nôn cả vũng máu, giả ung thư để lừa người đi đường

Khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người nhận ra từng bắt gặp người này xuất hiện trên nhiều đoạn đường ở Hà Nội và thực hiện hành động như trên.

Trước đó, vào 23/01 mạng xã hội cũng đăng tải hình ảnh chính thanh niên này lừa đảo người dân rằng mình bị ung thư để xin tiền bằng thủ đoạn tương tự. Người đăng tải clip cho hay, khi nhân viên của quán ra lau rửa mới biết là máu giả.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc khi lòng thương người của mình bị một số đối tượng xấu lợi dụng để kiếm tiền bất chính.

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc