Thanh niên nghi ngáo đá, tự dùng dao cắt cổ tử vong

Trưa 31- 5, Công an huyện Thủ Thừa vẫn đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và khẩn trương thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Kết quả điều tra bước đầu công an xác định, nạn nhân tự dùng dao cắt cổ dẫn đến tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 22 giờ ngày 30-5, một thanh niên dáng cao, da ngăm, đen (gần 30 tuổi) đi bộ dọc tuyến ĐT 818, sau đó dừng lại ngồi bên bên lề đường cách quán nhậu Xiên Nướng 5K khoảng 5m, ngay gần khu công nghiệp Hòa Bình (ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Ngồi một lúc lâu, thanh niên bỗng rút con dao nhọn ở túi quần ra, bất ngờ tự tay liên tục cắt nhiều lần vào cổ của mình. Do máu ra nhiều, bị đau nạn nhân đứng dậy kêu la cầu cứu.

Một số thanh niên đang ngồi nhậu trong quán nghe thấy liền chạy ra, sau đó họ dùng vải áo buộc chặt lại vết thương chờ xe chuyển đi bệnh viện.

Thanh niên nghi ngáo đá tự cắt vào cổ mình được đưa đi cấp cứu

Do ra máu quá nhiều nạn nhân đã chết trước khi đưa cấp cứu . “Tử thi không có bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh tên tuổi, địa chỉ nên chuyển bệnh viện lưu giữ, thông báo truy tìm”, công an cho biết.

Theo người dân buôn bán tại khu vực trên cho biết, thanh niên này xuất hiện ở đây đã vài ngày, có biểu hiện ngáo đá. Được biết nơi xảy ra vụ việc gần với với địa điểm chó Pitbull cắn chết người hôm 20-5.

Tác giả: Minh Thư

Nguồn tin: congan.com.vn