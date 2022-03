Thanh niên dùng chân đạp vào mặt bạn tới tấp, mặc nạn nhân quằn quại ôm đầu

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam sinh đánh bạn ngay trong trường khiến người xem "nóng mắt". Trong clip, một nam sinh dùng chân đạp vào đầu, mặt bạn và liên tục có những lời lẽ thô tục.

Nạn nhân của vụ việc không hề phản kháng, chỉ ôm đầu nằm dưới đất, hứng chịu cơn nóng giận từ đối phương. Đáng chú ý hơn, xung quanh có rất nhiều người nhưng không một ai lên tiếng hay can ngăn nam sinh dừng hành động bạo lực lại.

Hiện vẫn chưa rõ đoạn clip được ghi ở đâu và vào thời điểm nào, tuy nhiên diễn biến sự việc đang khiến dân mạng không ngừng bàn luận rôm rả.

Thanh niên đánh bạn dã man

Tác giả: Quỳnh Thư

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc