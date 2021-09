Thanh niên bị bà Phương Hằng "cấm cửa" sau khi leo lên nóc đền thờ Đại Nam gõ chuông ầm ĩ?

Không chỉ là một khu du lịch nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, được xác lập kỷ lục là khu vui chơi lớn nhất Đông Nam Á, Đại Nam còn là một địa điểm du lịch tâm linh gây chú ý. Công trình Đại Nam được xây dựng cầu kỳ, là tâm huyết của chủ nhân trong suốt 10 năm.

Bên trong Khu du lịch Đại Nam, đáng chú ý nhất là quần thể đền Đại Nam Văn Hiến, là nơi thờ phụng nhiều nhân vật có công lớn với lịch sử, tôn vinh văn hóa của đất nước. Dù không phải là địa điểm tâm linh có lịch sử hàng trăm, hàng nghìn năm như các đền chùa, nhưng khu vực này vẫn được coi là nơi thờ phụng, cung kính của người thời nay với các bậc tiền nhân.

Vì thế, nhiều người đã sốc khi thấy clip của một thanh niên khoe mình leo lên nóc đền để... gõ thử đại hồng chung (chuông lớn) được thờ ở Đại Nam. Trong clip quay, có thể thấy phía sau là những mái cong nổi bật, các kiến trúc sơn màu vàng, ngói xanh đặc trưng của Đại Nam.

Thanh niên này hớn hở gõ mạnh chày vào đại hồng chung cho vang, rồi còn quay lại clip. Đáng nói hơn, còn đi kèm lời dẫn bông lơn: "Cô Hằng đã cấm mình vô đây chơi sau khi xem video này".

Hành động này đã vấp phải chỉ trích của nhiều người. Một số người (tự nhận là) hiểu biết về tâm linh cho rằng, hành động này của nam thanh niên là thất thố. Dù Đại Nam là một khu du lịch, nhưng khu vực thờ tự vẫn thiêng liêng, không nên tự tiện đánh chuông hay có hành động xúc phạm. Chuông ở đền, chùa là thứ không thể tùy ý sử dụng, chứ đừng nói là quay clip làm vui.

Một người gay gắt: "Đại hồng chung, tiếng vang tận trời, xuống tận địa ngục, nên chỉ thỉnh chung đúng thời điểm. Đây là vật phẩm tâm linh, không phải đồ chơi mà thích nghịch là được". Đáp trả lại, thanh niên này khẳng định mình chưa biết đến những thông tin trên, chỉ đơn giản là "Muốn đánh thử, tại nhìn thích lắm, âm thanh êm lắm".

Thanh niên nghịch chuông tại khu vực thờ tự trong KDL Đại Nam

Một số người khác cũng chỉ trích nam thanh niên trên, cho rằng việc người này mặc quần ngắn, có thái độ cợt nhả khi thỉnh chuông là nhất định không nên. Thanh niên cũng trả lời rằng: "Tại đang đi chơi nên mặc ngắn cho mát".

Nhiều dân mạng cho rằng, việc thất thố tại nơi thờ cúng như vậy là không nên, vì đó là xúc phạm đến những hương linh được thờ trong đền. Chưa kể, thanh niên này còn có những lời lẽ nhắc đến kiểu "trêu ngươi" CEO Đại Nam lại càng không nên. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố không chấp nhận những hành động thiếu tôn nghiêm của du khách tại khu vực thờ tự trong Đại Nam.

Đáp trả lời nhắc nhở đó, thanh niên còn... khoe thêm một clip chui hẳn vào đại hồng chung trong Đại Nam để chơi.

Thanh niên còn chui hẳn vào chuông "cho vui".

Không biết thông tin bị CEO Nguyễn Phương Hằng "cấm cửa" đến Đại Nam mà thanh niên này nói ra có đúng không, nhưng nhiều người ngao ngán trước sự "hồn nhiên" này. Cũng có người chia sẻ thêm: "Hôm mình có đi Đại Nam chơi, tới khu vực này thấy mấy cô chú cứ mỗi người tự ý vào đánh chuông hoài luôn, như một thú vui vậy đó".

