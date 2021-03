Thành lập Văn phòng Đại diện báo Kinh tế&Đô thị tại Nghệ An

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng Đại diện tại tỉnh Nghệ An

Văn phòng Đại diện báo Kinh tế & Đô thị được thành lập dựa trên sự sáp nhập giữa Văn phòng Đại diện của báo Pháp luật&Xã hội với Văn phòng thường trú báo Kinh tế&Đô thị tại tỉnh Nghệ An. Thực hiện chủ trương chung trong công tác sắp xếp, phát triển và quản lý hệ thống báo chí theo đúng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019, UBND TP Hà Nội đã có quyết định sáp nhập báo Pháp luật & Xã hội về báo Kinh tế & Đô thị. Trong quá trình sáp nhập, ngoài công tác tổ chức nhân sự, kinh tế, cơ sở vật chất, chuyên môn...tòa soạn, thì tại các tỉnh thành có văn phòng của các báo cũng thực hiện việc sáp nhập kịp thời theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Trên tinh thần đồng bộ hóa, vận hành tối ưu nhất hệ thống Văn phòng của báo tại các tỉnh thành, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tại địa bàn hoạt động. Lãnh đạo báo Kinh tế&Đô thị đã kịp thời có phương án, cũng như có những động thái quyết liệt, nhanh gọn trong công tác sáp nhập, tổ chức lại các văn phòng đại diện báo tại các tỉnh thành nói chung và tại tỉnh Nghệ An nói riêng theo đúng quy định Luật báo chí và quản lý Nhà nước về báo chí tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế&Đô thị Lại Bá Hà thay mặt lãnh đạo báo, Ban biên tập, đọc quyết định thành lập Văn phòng Đại diện số 30/QĐ-KTĐT ngày 26/2/2021 và Quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng Đại diện Số 33/QĐ-KTĐT ngày 5/10/2021 báo Kinh tế&Đô thị tại Nghệ An. Là Phó Tổng biên tập Phụ trách trực tiếp Văn phòng Đại diện báo tại các tỉnh thành, ông Lại Bá Hà đã có những chia sẻ, chúc mừng Văn phòng Đại diện báo tại tỉnh Nghệ An. Đồng thời cũng đã bày tỏ quan điểm, định hướng hoạt động chuyên sâu, chuyên nghiệp, cơ chế, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ...công tác quản lý, hoạt động của một văn phòng Đại diện báo. Đặc biệt như Văn phòng Đại diện tại tỉnh Nghệ An, một địa bàn tỉnh có diện tích rộng, có bề dày văn hóa, lịch sử, là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao quyết định, Tổng biên tập báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Minh Đức kỳ vọng cán bộ, phóng viên văn phòng báo sau khi sáp nhập sẽ luôn đoàn kết, tiếp tục phát huy tốt vai trò, khả năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, làm cầu nối truyền tải thông tin hiệu quả, thiết thực tại địa bàn hoạt động. Luôn có những đóng góp xây dựng định hướng thông tin kịp thời về chính trị, văn hóa, kinh tế...tại địa bàn. Hoạt động đúng tôn chỉ mục đích của báo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng trau dồi năng lực, đạo đức nghề nghiệp để trở thành những nhà báo chân chính, tự tôn, có những đóng góp cho sự phát triển chung về thông tin truyền thông tại tỉnh Nghệ An. Kịp thời cổ vũ, lan tỏa những thành tựu kinh tế, sự phát triển đô thị cũng như các gương sáng điển hình của các cá nhân, tập thể tại địa bàn. Bám sát chủ trương, quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý báo chí sở tại, tham gia đầy đủ các sinh hoạt, tổ chức báo chí tại địa bàn. Luôn nêu cao tinh thần xây dựng môi trường hoạt động báo chí đúng tôn chỉ mục đích, đúng chủ trương, đúng tầm nhìn, định hướng đặt ra trong bối cảnh nhiều biến động, tác động từ dịch bệnh, thiên tai bão lũ, hạn hán...mà thường niên xảy ra. Chú trọng công tác an sinh xã hội, với những hoạt động thiết thực như công tác từ thiện, xây nhà tình nghĩa...tham gia công tác hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn do thiên tai, bệnh tật...

Tổng biên tập báo Kinh tế&Đô thị cũng hết sức chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những tâm tư tình cảm và cả những đề xuất về công tác, nhiệm vụ của Trưởng Văn phòng cũng như cán bộ phóng viên. Tổng biên tập báo khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện tối đa, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ sát sao công tác nhiệm vụ, cũng như đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Văn phòng Đại diện tại Nghệ An hoạt động hiệu quả, luôn hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ, mục tiêu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm kịp thời, sâu sát từ phía lãnh đạo Ban biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện báo tại Nghệ An Kiều Thế An cam kết, sẽ luôn cùng tập thể cán bộ phóng viên Văn phòng nỗ lực, đoàn kết, nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, sẽ được Ban biên tập quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa trong công tác chuyên môn, quản lý để văn phòng ngày càng phát triển lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Hiện, Văn phòng Đại diện báo Kinh tế&Đô thị tại Nghệ An có 5 phóng viên, nhà báo sẽ hoạt động trên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Kinh tế & Đô thị