Thanh Hoá: Tước quân tịch một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tước danh hiệu CAND đối với ông Lê Văn Tuân

Thông tin ban đầu cho biết, cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hoá bị tước danh hiệu công an nhân dân tên là Lê Văn Tuân, SN 1988, cán bộ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá với cấp hàm Đại uý, quê quán thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Cùng với việc tước danh hiệu CAND, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuân về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, liên quan đến vụ việc như Báo NB&CL đã thông tin cho biết, đêm ngày 13-9, đang trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn Thanh Hoá), Đại uý Lê Văn Tuân đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội “mời” về Đội CSGT số 3, đóng tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá để làm việc.

Sau quá trình điều tra của cơ quan Công an về những hành vi có dấu hiệu tội phạm của nhóm đối tượng đã dùng các thiết bị ghi hình quay lực lượng CSGT ở các tỉnh, thành khác với dụng ý xấu.

Ngày 17/9, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã quyết định tước danh diệu Công an nhân dân đối với ông Lê Văn Tuân.

Ở một diễn biến khác liên quan đến cán bộ đang công tác tại Phòng CSGT cho thấy, ngày 28-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Tất Thắng, cán bộ Đội số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá do có sử dụng trái phép chất ma tuý với 6 đối tượng khác vào tối ngày 21-5 trên địa bàn xã Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá.

Theo đó, chưa đầy bốn tháng, Công an Thanh Hoá đã tước danh hiệu Công an nhân dân của 2 cán bộ của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Trần

Nguồn tin: Báo Công luận