Thái Hòa (Nghệ An): Nhà thầu thi công “ẩu” chủ đầu tư yêu cầu khắc phục

Công trình “Kè chống sạt lở và xây dựng công trình chống lũ Đập Sen Nghĩa Thuận” thuộc địa bàn xóm 12, xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của tỉnh, Thị xã và các nguồn vốn huy động khác. Công trình do UBND Thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư có tổng mức 4,69 tỉ, tổng xây lắp 3,369 triệu. Theo thiết kế, công trình bao gồm các hạng mục: 200 m đường + kè; 10 m cầu, tổng chiều dài công trình là 210m. Thời gian thi công 6 tháng (công trình khởi công từ tháng 7/2020 đến nay). Đơn vị thi công là Công ty TNHH Đại Việt có địa chỉ tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Hiện công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã thi công nhiều hạng mục không đảm bảo thẩm mỹ và không phù hợp với bản vẽ thiết kế.Đối với hạng mục Cống 3 cửa, bề mặt tường cánh hạ lưu, chưa đảm bảo thẩm mỹ và phù hợp với bản vẽ thiết kế; Đào san đất trước và sau sân thượng – hạ lưu; Lan can 2 bên mặt cống, chưa đảm bảo đồng đều cao độ; Xuất hiện vết nứt tại sân cửa ra của cống; lắp đặt của van cống 75 cm.

Thi công ẩu, nhiều hạng mục mới làm xong đã thấy có dấu hiệu xuống cấp và bị chủ đầu tư nhắc nhở.

Đối với hạng mục đường và kè: Chèn, chét một số vị trí mái kè đá hộc xây và mái kè đá hộc lát khan, chưa đảm bảo kín, khít và thẩm mỹ. Chưa vệ sinh phần vật liệu thừa trên bề mặt kè; Xuất hiện vết nứt mặt đường cạnh khe lún; Lu lèn phần lề đường phía mái hạ lưu, chưa đảm bảo độ chặt. Vuốt ép mái ta luy đất chưa đảm bảo kết nối suôn đều với phần kè mái hạ lưu.

Nham nhở tại Công trình “Kè chống sạt lở và xây dựng công trình chống lũ Đập Sen Nghĩa Thuận”, do UBND Thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư.

Trước tình trạng công trình không đảm bảo kỹ thuật, phóng viên tờ Kinh Doanh và Biên Mậu đã phản ánh trực tiếp với chủ đầu tư về những bất cập trên công trình. Được biết, ngày 30/03/2021 đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã Thái Hòa cũng đã kiểm tra, đánh giá một số tồn tại tại công trình và đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công khắc phục những vấn đề nêu trên và yêu cầu đơn vị thi công báo cáo kết quả cho chủ đầu tư trước ngày 12/04/2021.

Mặt tràn thoát nước cống 3 cửa chưa đưa vào sử dụng đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, nguy hiểm đến thân đập

Trước đó, tại công trình này, nhà thầu đã sử dụng kết cấu thép sai lệch với hồ sơ thiết kế và đã bị cán bộ BQL Dự án Đầu tư Xây dựng Thị xã Thái Hòa yêu cầu đập bỏ và làm lại một số hạng mục đúng như thiết kế ban đầu.

Công ty TNHH Đại Việt có phải là nhà thầu quen mặt và thường xuyên mua được nhiều gói thầu có giá trị tại Thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn? Kinh Doanh và Biên Mậu sẽ tiếp tục thông tin...

Tác giả: ĐT - TG

Nguồn tin: kinhdoanhvabienmau.vn