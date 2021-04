Thái Hòa lên thành phố loại hình bất động sản nào sẽ 'lên ngôi'?

Một góc thị xã Thái Hòa

Thái Hòa lên thành phố cú hích giúp bất động sản cất cánh

UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua đề án quy hoạch thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III - trực thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2025. Đây sẽ là đô thị động lực, hạt nhân của vùng Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An. Thành phố dự kiến có diện tích 13.493 ha, quy mô dân số đến năm 2025 là 100.000 người.

Thái Hòa lên thành phố là xu hướng phát triển tất yếu. Bởi đây là địa phương có vị trí trọng yếu, hàng trăm năm trước đã là đầu mối giao thông, trung tâm buôn bán sầm uất của các huyện miền Tây xứ Nghệ. Thái Hòa cũng là mảnh đất trù phú với vô vàn các tiềm năng độc đáo.

Việc thành lập thành phố Thái Hòa sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng, tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương. Đồng thời, đây cũng là điều kiện tốt để Thái Hòa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới giao thông.

Thành phố tương lai được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều người ở khắp nơi về sinh sống, làm việc, kinh doanh. Từ đó, nhu cầu nhà ở, địa điểm kinh doanh lớn, giá trị bất động sản ở Thái Hòa càng tăng cao, thị trường địa ốc đứng trước cơ hội bứt phá. Hơn nữa, với đặc trưng là đô thị miền núi, quỹ đất rất khan hiếm nên nơi đây được dự đoán sẽ tiếp tục lập thêm mặt bằng giá mới trong thời gian tới.

Bất động sản nào “hot” khi Thái Hòa lên thành phố

Phối cảnh dự án TNR Stars Thái Hòa

Với tốc tộ phát triển kinh tế như hiện nay, Thái Hòa là mảnh đất tiềm năng, tuy nhiên, nhà đầu tư cần biết tìm đúng nơi, gửi "vàng" đúng chỗ để dòng tiền sinh sôi lợi nhuận lâu dài.

Thái Hòa sở hữu vị trí là trái tim, tâm điểm kết nối của 6 huyện miền Tây Bắc. Thị xã được quy hoạch là thành phố công nghiệp - dịch vụ, du lịch, nơi tập trung các nhà máy, khu công nghiệp các loại hình dịch vụ buôn bán sầm uất. Do vậy, loại hình nhà phố thương mại Shophouse được các chuyên gia dự đoán là phân khúc “1 vốn 4 lời” cho thị trường này ở thời điểm hiện tại và tương lai.

Nắm bắt xu hướng, Vingroup đã đầu tư dự án khu thương mại kết hợp nhà phố với số vốn hàng trăm tỷ đồng. Tiếp đó TNR Holdings VietNam cũng góp mặt với dự án TNR Stars Thái Hòa quy mô 29 ha. Điểm nhấn đặc biệt của dự án này chính là các dãy Shophouse được quy hoạch thành dãy phố trên các trục đường trọng yếu, huyết mạch, có lượng lưu thông cao như đại lộ Hùng Vương 52m và đại lộ Lê Hồng Phong 38m.

Những dãy Shophose ấn tượng tại dự án TNR Stars Thái Hòa

Với đặc trưng vừa có thể ở, vừa kinh doanh, thiết kế chuẩn mực lại tọa lạc ở vị trí vàng, hàng trăm căn shophouse ở đây khi hoàn thiện sẽ góp phần hình thành tuyến phố kinh doanh sôi động với đa dạng các mặt hàng. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm này.

Tọa lạc trong khu đô thị quy mô hiện đại bậc nhất khu vực, shophouse tại đây được thừa hưởng chuỗi tiện ích độc đáo có 1 không hai cùng lượng khách hàng thượng lưu chính là hàng ngàn cư dân sống trong dự án.

Bất động sản Thái Hòa đang bước vào một chu kỳ phát triển mới và đây là giai đoạn tốt để đầu tư shophouse ở những dự án tiềm năng như TNR Stars Thái Hòa. Biết nắm bắt cơ hội lúc giá chưa thực sự cao, lãi suất gửi ngân hàng thấp…nhà đầu tư sẽ nắm chắc phần thắng.

Được biết, trong tháng 4 , chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa sẽ tổ chức lễ ra mắt chính thức dự án với thông tin hấp dẫn. Đây chính là cơ hội để các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu sâu hơn về cơ hội đầu tư shophouse dự án TNR Stars Thái Hòa.

Tác giả: Tâm Phan

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn