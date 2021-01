Tậu xế hộp tiền tỷ, Lã Thanh Huyền chứng tỏ đẳng cấp "vợ đại gia"

Trong phim Lã Thanh Huyền thường xuyên vào vai người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, ngoài đời cô cũng có sự nghiệp vững chắc, gia đình hạnh phúc và lượng fan đông đảo. Nữ diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" vừa mới chi tiền "khủng" tậu xe sang Peugeot.

Lã Thanh Huyền rạng rỡ nhận xế hộp Peugeot tại showroom Long Biên (Hà Nội).

Mới đây, Lã Thanh Huyền chia sẻ hình ảnh tậu xế hộp nhân dịp đón năm mới 2021: "Tậu vài thứ mới mới cho năm mới thêm vui! Giờ có 2 em xế yêu để đi xa hơn và nhanh hơn nữa trên con đường sắp tới, hy vọng năm mới sẽ có nhiều thú vị".

Theo chia sẻ từ Thân Đức Đăng- trưởng nhóm bán hàng Peugeot Long Biên cho biết, mẫu xe Peugeot ALL nữ diễn viên Lã Thanh Huyền vừa tậu có giá thành gần 1,2 tỷ đồng.

Với thiết kế hoàn toàn mới, mang lại cảm nhận năng động, hiện đại cùng hàng loạt trang bị tối tân, Peugeot 3008 hứa hẹn là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những người trẻ tuổi, yêu thích thể thao, năng động.

Peugeot 3008 sử dụng khối động cơ Xăng 1.6L tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng, trục cam kép, 16 van biến thiên sản sinh công suất tối đa 165 mã lực tại dải vòng tua 6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 245 Nm ở dải vòng tua 1400 – 4000 vòng/phút.

Đi kèm với nguồn năng lượng trên là hộp số tự động 6 cấp tích hợp chế độ lái thể thao cùng hệ dẫn động cầu trước. Peugeot 3008 có khả năng tăng tốc từ 0-100km trong vòng 9.8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 205 km/h.

Điểm đặc biệt ở dòng xe này là thiết kế giúp người lái luôn ở trạng thái tỉnh táo và được cảnh báo sau vô lăng, Peugeot 3008 All New trang bị chức năng cảnh báo lái tập trung ở 2 mức độ được bổ sung vào nhằm giữ an toàn cho người lái khi đi trên đường:

Cảnh báo mức độ 1, quan trọng là phải nghỉ ngơi thường xuyên khi đi đường trường với khoảng cách xa. Hệ thống báo động theo thời gian hoạt động ở tốc độ 40mph, lời nhắc nhở lái xe nghỉ ngơi sẽ hiện lên sau 2 giờ lái xe.

Cảnh báo mức độ 3, được điều khiển bởi camera phía trên của kính chắn gió, nó được thiết kế để phân tích quỹ đạo của xe. Hệ thống hoạt động đánh giá sự cảnh giác của người lái xe khi tốc độ lái hơn 60 km/h. Bằng cách nhận diện sai lệch làn đường so với đánh dấu, Peugeot 3008 All New có khả năng nhận định được hành vi của chiếc xe, từ đó phản ánh mức độ mệt mỏi mất tập trung và buồn ngủ của người lái.

Nếu hệ thống cảm nhận được rằng người lái cần được nghỉ ngơi trên đường đi, âm thanh và hình ảnh cảnh báo sẽ hiện lên. Nếu lái xe trong ba giờ liên tục, người lái sẽ được khuyên nghỉ ngơi.

Nữ diễn viên tạo dáng bên xế hộp Peugeot sang trọng.

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985, sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Cô thường thủ những vai tiểu thư nhà giàu trên màn ảnh. Năm 2011, Lã Thanh Huyền lên xe hoa với ông xã doanh nhân hơn 12 tuổi. Từ khi lấy chồng và sinh con, nữ diễn viên chọn cuộc sống kín tiếng, thi thoảng cô mới nhận lời tham gia phim truyền hình và quảng cáo. Ngoài nghệ thuật, Lã Thanh Huyền còn tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Nữ diễn viên đi nhận xế hộp Peugeot mới.

Gia đình nữ diễn viên vừa chuyển tới biệt thự hạng sang có diện tích 450m2 và 150m2 sân vườn ở trung tâm Hà Nội. Căn biệt thự được vợ chồng nữ diễn viên mua với giá 2 triệu USD (khoảng 48 tỷ), người đẹp còn đầu tư thêm 10 tỷ sắm nội thất và mất gần 2 năm sửa chữa như ý mới hoàn thiện.

Nữ diễn viên hạnh phúc khoe không gian sống trang hoàng của gia đình. Ảnh: Vietnamnet.

Không chỉ sở hữu chiếc xế hộp mới Peugeot đắt tiền, trước đó nữ diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" sở hữu xế hộp Mercedes 4 tỷ. Đây là chiếc xế hộp mà ông xã cô tặng khi cô chuẩn bị sinh cậu quý tử đầu lòng.

Chiếc xế hộp sang trọng của Lã Thanh Huyền.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn