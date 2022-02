Tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Quang cảnh buổi làm việc

Trong tháng 02/2022, các ngành, các cấp tập trung tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện công tác chính sách, công tác an sinh xã hội; tập trung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, các ngành, các cấp cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2022

Trong tháng, bà con nông dân xuống đồng tập trung thu hoạch gọn các loại cây trồng vụ Đông 2021, đồng thời tích cực gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2022. Tính đến 15/02/2022, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 130.000 ha, tăng 5,72% cùng kỳ.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 ước tăng 27,69% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 02 ước đạt 158 triệu USD, tăng 29,99% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 3.370 tỷ đồng, đạt 22,5% dự toán, bằng 112,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 02 tháng đầu năm ước thực hiện 3.684 tỷ đồng, đạt 11,9 % dự toán.

Tính đến 20/02, đã giải ngân 388,447 tỷ đồng/KH đã giao chi tiết 5.801,726 tỷ đồng, đạt 6,7%. Trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 16 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 954,67 tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng báo cáo tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh báo cáo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hồng Vũ báo cáo tình hình lao động, việc làm sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tại phiên họp, lãnh đạo các ngành liên quan đã báo cáo cụ thể tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tình hình lao động, việc làm sau Tết Nguyên đán; tình hình sản xuất, chăm sóc bảo vệ cây trồng, vật nuôi nhất là trong thời gian diễn ra rét đậm, rét hại; chuyển biến của ngành du lịch; tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh...

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có những lưu ý về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Sở NN&PTNT thống kê, rà soát chính xác thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trong thời gian diễn ra rét đậm, rét hại để có hỗ trợ phù hợp, kịp thời

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, sẽ kích hoạt một số cơ sở thu dung điều trị tại các trường học, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp đủ điều kiện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu các ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trước khó khăn doanh nghiệp gặp phải do đại dịch COVID-19, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa: Việc kịp thời giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động có thể xem đây là giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Trong đó, quan trọng trước mắt là cho phép các doanh nghiệp thành lập cơ sở thu dung tại chỗ, hỗ trợ Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người lao động; xem xét thành lập tuyến xe buýt đi qua các khu công nghiệp để giúp việc đi lại của công nhân, người lao động thuận tiện.

Đánh giá sát tình hình để đưa ra giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất với kết quả đã được đề cập trong báo cáo, đặc biệt trong tháng 2, các cấp, các ngành đã tổ chức cho nhân dân đón Tết yên vui, an toàn, tiết kiệm. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đạt khá; các hoạt động dịch vụ, du lịch, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư, thu ngân sách đều có kết quả tích cực... Các hoạt động văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm và điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức tốt lễ giao nhận quân.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, cần đánh giá sát tình hình để đưa ra giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tập trung cao độ cho công tác điều trị bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch, hạn chế nguy cơ và giảm tỷ lệ ca bệnh COVID-19 tử vong. Bố trí tuyến y tế cơ sở hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Ngành Y tế phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét thành lập các cơ sở thu dung, điều trị F0, cách ly F1 tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế vừa giảm tải cho các đơn vị y tế, vừa hỗ trợ giúp doanh nghiệp quản lý và giữ chân lao động của đơn vị. “Tại một số doanh nghiệp có số lao động F0 lớn nếu triệu chứng nhẹ, hoặc không có triệu chứng vẫn đảm bảo sức khỏe nên chăng nghiên cứu cho phép lao động F0 vừa điều trị, vừa làm việc để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp”- Chủ tịch UBND tỉnh nêu.

Đồng thời, tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, hoàn thành tiêm mũi bổ sung và tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi; rà soát tiêm vét các đối tượng chưa tiêm mũi nào; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa bàn, đơn vị. Kiểm tra tình hình kinh doanh vật tư y tế, kít Test, thuốc điều trị COVID-19 trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, bán hàng trôi nổi (nếu có).

Các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác phòng chống dịch, nhất là tuân thủ biện pháp 5K, tự xét nghiệm, thực hiện điều trị theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để cùng thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tạm dừng toàn bộ việc đề xuất tài trợ xây dựng quy hoạch đô thị

Cùng với công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, cần bám sát các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2022; bám sát Chương trình công tác của UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ các ngành đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Các Tổ công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo lĩnh vực phụ trách; đánh giá khả năng đạt kết quả thực hiện Quý I, rà soát kịnh bản Quý II, 6 tháng đầu năm cập nhật các giải pháp bổ sung để đạt mục tiêu kịch bản đề ra.

Sở KH&ĐT khẩn trương tham mưu kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi kinh tế xã hội, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ và Công điện 126/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng hợp về Quy hoạch tỉnh, chậm nhất trong tháng 3 phải báo cáo UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Cùng với đó, bám sát để có văn bản hướng dẫn của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 36 thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Ngành Nông nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhất là trong thời tiết cực đoan; thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại về vật nuôi cây trồng đúng đối tượng, kịp thời; triển khai kế hoạch xây dựng NTM ngay từ đầu năm.

Ngành Công thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng chủ lực, nhất là các mặt hàng công nghiệp chế tạo để thúc đẩy phát triển công nghiệp; tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn; bám sát bổ sung hoàn thiện quy hoạch Điện 8 để thu hút đầu tư năng lượng sạch...

Ngành Du lịch chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình để phục hồi du lịch tỉnh. Sở TN&MT hoàn thành công tác thống kê đất đai của các huyện; thẩm định trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các đơn vị cấp huyện; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Xây dựng khẩn trương rà soát các nội dung liên quan đến dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên để dự án sớm được triển khai. Bên cạnh đó, rà soát đánh giá toàn bộ hoạt động tài trợ xây dựng quy hoạch đô thị; đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch đô thị. Trước mắt, tỉnh chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đề xuất tài trợ xây dựng quy hoạch đô thị.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; bám sát tiến độ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, khu công nghiệp Thọ Lộc; phối hợp với ngành Y tế và các địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp FDI. Việc hỗ trợ kit Test cho doanh nghiệp sẽ được xem xét phù hợp với chính sách cũng như tình hình, điều kiện của tỉnh.

Đối với kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2022, đề nghị các ngành, địa phương căn cứ vào Bản cam kết đã ký và Kế hoạch giải ngân để thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tập trung thực hiện các dự án trọng đểm; thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đúng đối tượng, kịp thời; giải quyết vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động với lao động; thống nhất phương án mở cửa trường học trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế; quản lý hoạt động lễ hội mùa Xuân, tổ chức các hoạt động kỷ kiệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với công tác quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số; thực hiện sắp xếp bộ máy nhà nước; tham mưu xây dựng Đề án mở rộng quy hoạch thành phố Vinh; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Cũng trong sáng nay, phiên họp đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá 01 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2022; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn