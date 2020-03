Tập đoàn T&T Group ủng hộ thêm 5 tỷ đồng hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại Nghệ An

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển (ở giữa) trao ủng hộ, đồng hành cùng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019

Trước những diễn biến mới của dịch, khi nước bạn Lào đã có những trường hợp mắc mới Covid-19, lượng lao động Việt Nam tại Lào trở về qua cửa khẩu Nậm Cắn và cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) gia tăng nhanh, đặc biệt là tình trạng đi nhỏ lẻ gây khó khăn cho việc tổ chức tiếp nhận. Việc di chuyển công dân từ cửa khẩu Nậm Cắn trở về khu cách ly tuyến tỉnh xa; phương tiện vận chuyển khó khăn đòi hỏi chi phí cao.

Tính đến ngày 29-3, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 3.714 người trở về từ Lào, Thái Lan để cách ly tập trung. Hiện nay, Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận được 10.000 công dân. Trong đó, mỗi huyện lên phương án tổ chức một cơ sở có từ 150 - 250 chỗ, đến nay đã hoạt động 14 cơ sở. Tuy nhiên, thực tế ở Nghệ An các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, ngân sách địa phương hạn chế.

Hiểu được sự khó khăn của Nghệ An, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group đã quyết định ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng để hỗ trợ cho tỉnh triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 30-3, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao số tiền này thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tiếp nhận khoản hỗ trợ, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khẳng định số tiền sẽ được chuyển kịp thời đến các đơn vị, tổ chức đang trực tiếp làm công việc phòng, chống dịch Covid-19 và những người trong khu vực cách ly.

Đại diện Tập đoàn T&T Group trao 5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An

Trước đó, ngày 19-3, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) của “bầu Hiển” đã ủng hộ 10 tỷ đồng (mỗi đơn vị ủng hộ 5 tỷ đồng) nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19.

Tại T&T Group và SHB, công tác phòng chống dịch đã được triển khai sâu rộng, nghiêm túc trên toàn hệ thống; mỗi cán bộ nhân viên tại hai đơn vị được xác định là một “pháo đài chống dịch” vững chắc, thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền các cấp, triển khai các biện pháp bảo vệ bản thân, cộng đồng.

Trong giai đoạn cao điểm hiện nay, các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đã nghiên cứu áp dụng các giải pháp làm việc luân phiên, làm việc trực tuyến từ xa… để bảo đảm yêu cầu giãn cách cộng đồng, góp phần hiệu quả cho công tác phòng chống dịch.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ