Tăng số lượng hồ sơ và điểm chuẩn xét tuyển học bạ

Thời điểm này, trong khi các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021 vẫn đang chờ kết quả điểm thi, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm trúng tuyển vào các ngành bằng hình thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung trung học phổ thông (hay còn gọi là xét tuyển học bạ). Mức điểm trúng tuyển của các trường đều từ 18 điểm trở lên tùy theo ngành đào tạo.

Trường Đại học Giao thông vận tải là một trong các trường xét tuyển học bạ vào trường.

Những ngày gần đây, nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả học tập bậc THPT, như: Đại học Phenikaa, Đại học Duy Tân, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Tây Nguyên, Đại học Khoa học - Đại học Huế… Thống kê sơ bộ, điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 27 điểm tùy theo trường, ngành học, trong đó những ngành thuộc khối kinh tế, sức khỏe, công nghệ thông tin… có điểm trúng tuyển cao hơn.

Ông Nguyễn Đức Khoát, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết: "Theo hình thức xét tuyển kết quả trung học phổ thông, trường có thông báo tuyển sinh 28 ngành. Mức điểm phân bổ đều, đối với những ngành “hot” của xã hội như khối ngành kinh tế, công nghệ thông tin, kỹ thuật điều khiển tự động hóa thì mức điểm trúng tuyển từ 20 đến 25 điểm. Đối với khối ngành truyền thống đang khó khăn ví dụ như ngành mỏ, dầu khí, địa chất, chất địa- ngành nghề truyền thống của trường thì mức điểm bằng điểm sàn mà trường công bố là mức điểm 18 điểm".

Mùa tuyển sinh năm nay, số lượng hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập đều tăng, trong đó một số trường có số hồ sơ tăng từ 3 đến 4 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Do lượng hồ sơ tăng trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường không tăng, nên điểm chuẩn trúng tuyển vì thế đều tăng nhẹ. Hiện nay, các thí sinh chưa có điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 nên các trường đều thông báo lịch xác nhận nhập học vào đầu tháng 8, sau khi thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội thông tin: "Năm nay để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh thì chúng tôi đang có hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học theo phương pháp trực tuyến. Nhà trường có phần mềm cho các em đăng ký trên trang web của trường. Khi nào mà tình hình dịch bệnh ổn định thì sẽ tổ chức tập trung thí sinh. Còn hiện tại chúng tôi dự kiến là sẽ nhập học và xác nhận nhập học bằng phương pháp trực tuyến".

Mặc dù số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển và điểm trúng tuyển tăng, nhưng không đồng nghĩa với việc các trường sẽ tuyển sinh dễ dàng hơn, bởi lượng hồ sơ ảo của hình thức xét tuyển này cũng rất lớn.

Ông Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa cho biết, năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập cũng tăng hơn.

"Hiện nay Trường Đại học Phenikaa mới gọi xét tuyển học bạ đợt thứ nhất và với những em đạt kết quả xét tuyển của trường thì sẽ trúng tuyển khi các em đạt điều kiện cần đó là điều kiện tốt nghiệp THPT. Năm nay cơ bản số lượng học bạ của trường đại học Phenikaa tăng gấp 3-4 lần so với các năm trước với cùng thời điểm. Việc xét tuyển học bạ vì các em không hạn chế số lượng nộp vào các trường, nên tôi nghĩ là có thể số lượng học bạ nộp lớn, nhưng cũng có khả năng tỷ lệ ảo cũng cao"- ông Khánh nói.

Trước những biến động khách quan trong mùa tuyển sinh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày càng nhiều thí sinh chọn thêm phương thức xét tuyển theo kết quả học tập để an tâm về cơ hội trúng tuyển thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất. Do nhu cầu tăng cao nên bên cạnh việc nới rộng tỷ lệ xét tuyển bằng hình thức này, một số trường cũng chú trọng việc kiểm tra, đối sánh để đảm bảo chất lượng đầu vào của thí sinh./.

Tác giả: Minh Hường

Nguồn tin: vov.vn