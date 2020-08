Tan tiệc, quan hệ nhiều lần với bé gái

Đối tượng đang bị CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là Huỳnh Thanh An (18 tuổi, ngụ ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Nạn nhân là cháu H.P.V (13 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Thông qua mạng xã hội Facebook, An quen biết với cháu H.P.V. Ngày 21/8/2020, V. điều khiển xe máy đến huyện Phong Điền và gặp An. Sau đó cả hai đến nhà bạn của An ở ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền chơi.

Tại đây An, V. và 3 người bạn nữa tổ chức uống rượu, bia. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì giải tán. Một số người đi về nhà, còn chủ nhà thì say nên đi ngủ trước. An và V. thấy vậy cũng đi vào phòng ngủ của chủ nhà để ngủ.

Tại phòng ngủ của chủ nhà, An và V. quan hệ tình dục với nhau tổng cộng 3 lần. Gia đình V. thấy V. đi chơi không về nên đi tìm và phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Thời gian qua có không ít trường hợp thanh niên vướng vòng lao lý vì quan hệ với bạn gái nhí.

Ngày 26/6/2020, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lê Minh Đức (18 tuổi) trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 2/12/2019, Đức nhắn tin làm quen với H. (13 tuổi) qua mạng xã hội. Sau thời gian nói chuyện, Đức và H. nảy sinh tình cảm rồi nhận lời yêu nhau.

Tối ngày 4/12/2019, Đức chở H. đi chơi. Khi đưa người yêu về thì nhà đã đóng cửa nên Đức đưa cô bé đi thuê nhà nghỉ.

Tại một nhà nghỉ ở thị trấn Yên Thành, Đức đã quan hệ tình dục với H. 3 lần. Ngày 26/12/2019, gia đình H. tố cáo hành vi của Đức lên cơ quan công an. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lê Minh Đức 5 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tác giả: Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt